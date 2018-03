Une note de 20% en sciences suffit parfois pour être promu

Des élèves de 3e secondaire qui échouent leur cours de sciences avec une note de 30 % sont ensuite promus en 4e secondaire, une pratique qui les maintiendrait dans l’échec, dénoncent des enseignants de plusieurs régions du Québec.

« Des élèves disent : pourquoi travailler ? Je sais que je vais monter [au niveau suivant] de toute façon. La note, ce n’est plus important », soupire Mélanie Murphy, enseignante en sciences à l’école secondaire Louis-Riel de Montréal.

Chaque année depuis deux ans, une dizaine d’élèves qui ont eu 40 %, voire même 20 % dans son cours, se retrouvent quand même en sciences de 4e secondaire l’année suivante, raconte Mme Murphy.

Cette matière est problématique, car elle fait souvent l’objet d’échecs chez certains élèves, sans être obligatoire comme le français et les math.

Difficile à chiffrer, cette pratique dont la légalité est remise en question (voir autre texte) est courante à plusieurs endroits au Québec, ont indiqué au Journal des syndicats enseignants de l’Estrie, des Laurentides et de Montréal.

« Pelleter en avant »

« Cette façon de pelleter le problème en avant est inacceptable [...] Les profs n’ont pas à vivre ça », s’indigne Sylvie Théberge, vice-présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, qui représente plus de 65 000 profs.

« Au début, les élèves sont contents, ils peuvent suivre leurs amis. Mais après quelques semaines ou mois, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas », dit Mme Murphy.

Cette façon de faire nuit à tous les élèves, observe l’enseignant Raymond Nadeau, qui en hérite en 4e secondaire.

Il doit se consacrer à aider ceux qui n’ont pas les acquis pour qu’ils rattrapent leur retard, au détriment des autres élèves.

« Ceux qui réussissent bien sont tannés de m’entendre répéter les mêmes explications », dit-il.

Selon la Commission scolaire de Montréal, plusieurs des élèves qui avaient échoué parviennent à rattraper leur retard l’année suivante. Les enseignants observent le contraire.

« J’ai un sentiment d’échec et d’impuissance. Ce que je veux en tant qu’enseignant, c’est de voir la petite lumière s’allumer dans leurs yeux », dit M. Nadeau.

Mais la marche est trop haute, abonde Mme Murphy.

« Je me sens coupable de ne pas être capable de les aider jusqu’au bout ».

Gonfler la réussite

Plusieurs syndicats soupçonnent que cette façon de faire vise à gonfler artificiellement la réussite des élèves.

« On est dans l’obsession de l’apparence de réussite plutôt que dans la réussite réelle », dit Pascal Morand du syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides, qui représente 4000 profs de la commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles.

Redoubler ne sert à rien, selon une commission scolaire

Les élèves de l’école Louis-Riel qui avaient échoué en sciences de 3e secondaire ont-ils ensuite réussi en 4e ou ont-ils continué à en arracher ?

La CSDM et les enseignants ont des réponses diamétralement opposées.

Selon Mélanie Murphy, les 11 élèves qui avaient échoué dans son cours en 2015 ont ensuite échoué en 2016 dans le cours de Raymond Nadeau.

« Autrement dit, 100 % de ces élèves continuent d’être en échec », dit Martin Leclerc, délégué syndical à Louis-Riel.

Mais selon la CSDM, cette donnée est erronée. Certains de ces élèves ont réussi leurs sciences de 4e secondaire avec des notes de 74 %, 76 %, voire même 90 %, indique la présidente Catherine Harel Bourdon.

Il s’agit en général d’élèves qui n’avaient échoué aucune autre matière que sciences, précise-t-elle.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

« Faire redoubler les élèves, on l’a testé par le passé et ça ne fonctionnait pas. On les faisait redoubler et ils rééchouaient encore », dit-elle.

Pascal Morand, du syndicat des Basses-Laurentides, avoue que ce ne sont pas tous les élèves qui sont condamnés à l’échec.

« Mais dans certains cas, on en fait passer qui n’auraient pas dû. Et ça, ça ne répond pas au besoin de l’élève ».

Le problème est selon lui que le nombre d’heures d’accompagnement ou de récupération offertes à ces élèves est insuffisant pour faire la différence, estime-t-il.

Illégal ou pas ?

Les syndicats et commissions scolaires ne s’entendent pas non plus sur la légalité de cette pratique.

À partir de la 3e secondaire, les élèves doivent avoir 60 % pour être promus au niveau suivant dans la même matière, explique Richard Bergevin du syndicat de l’enseignement de l’Estrie.

Mais la réussite du cours de sciences de 3e secondaire n’est pas obligatoire pour l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, explique Mme Harel Bourdon. C’est donc la direction qui décide si un élève peut passer d’un niveau à un autre.

Tard hier soir, le ministère de l’Éducation avait transmis une série d’articles de loi sans répondre aux questions du Journal. Les commissions scolaires Seigneurie-des-Mille-Îles et de la Région-de-Sherbrooke n’ont pas rendu nos appels.