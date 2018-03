[VIDÉO] Grim Skunk lance une nouvelle chanson qui écorche pas à peu près les lobbys pro-armes

Les gaillards de Grim Skunk ne se sont jamais gênés pour dire tout haut ce qu’ils pensaient de la classe politique et des différents lobbys associés au pouvoir.

Cette fois, leurs cibles (sans jeu de mots) sont la National Rifle Association et autres lobbys militant pour faciliter l’accès aux armes à feu.

Avec le montage vidéo accompagnant la pièce The Right to Bear Harm, on voit que le groupe n’a pas trop modifié son approche. Et pour s’assurer qu’on comprenne de quoi il en retourne, les paroles sans équivoque défilent au rythme effréné de ce bon vieux punk old school.

Comme quoi Grim Skunk ne s’est pas ankylosé avec les années.

Pour accompagner la diffusion de ce clip, le groupe a tenu à exprimer sur Facebook sa solidarité avec le mouvement March for Our Lives qui défilera demain à Washington ainsi que dans de nombreuses villes à travers les États-Unis.

«On vous appuie, vous et vos enfants, dans votre aspiration à vivre dans une société sûre, sans fusils ni armes de destruction massive», ont-il rappelé.

Pour être certain de bien se faire comprendre, Grim Skunk termine son libellé sous cette forme laconique: «F$ck la NRA!», comme on peut l’entendre scandé dans la chanson.

Reste à savoir si le message se rendra au principal intéressé.

Le nouvel album de Grim Skunk, Unreason in the Age of Madness, doit paraître le 27 avril prochain.