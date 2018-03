Villa cadeau dans les Laurentides

Des initiés achètent chez Valeant

Trois initiés de la pharmaceutique lavalloise Valeant Pharmaceuticals ont fait l’achat d’actions sur le marché au début mars. Richard Urbain De Schutter, Paul Herendeen et Joseph Papa (le PDG de la compagnie) ont acquis 55 000 actions à un prix variant de 15,34 $ US à 16,05 $ US pour une valeur totale d’un peu plus d’un million $. Le titre de Valeant a chuté de 23 % depuis le début de l’année.