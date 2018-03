Budget provincial de mardi: le Conseil du patronat recommande la prudence aux libéraux

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) appelle le gouvernement Couillard à la prudence à quelques jours du dépôt de son budget mardi.

«La prudence est de mise: il faut continuer à faire preuve de rigueur et de discipline, en évitant de céder à la tentation électoraliste, a indiqué le Conseil dans un communiqué. S’il y a des investissements additionnels à proposer, assurons-nous que ceux-ci aient de maximum de retombées à long terme sur la prospérité économique.»

Le CPQ dit reconnaître que «les signaux économiques sont au vert», mais que «cette embellie doit toutefois servir de plateforme au gouvernement du Québec pour pivoter sur les questions de la main-d’œuvre et de la fiscalité des entreprises».

«C’est là la meilleure façon d’accompagner les entreprises dans un univers de changements et d’assurer leur capacité à demeurer concurrentielles», a écrit le CPQ.

Selon le président-directeur général du CPQ, Yves-Thomas Dorval, «des éléments conjoncturels majeurs peuvent rapidement changer la donne économique du Québec». Il souligne à cet effet, notamment, que la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) n’est pas encore conclue et que «la réforme fiscale américaine risque de réduire les investissements faits au Québec par les entreprises».

Le CPQ, qui représente les intérêts de plus de 70 000 employeurs québécois, souhaite que le budget Leitao prévoie des mesures au chapitre de l’employabilité, de l’éducation, de la formation, de l’intégration, de l’innovation, de la mobilité durable et des infrastructures ainsi que de la réduction des fardeaux administratifs et fiscaux.

«Le gouvernement du Québec doit d’abord chercher à soutenir les nombreuses entreprises composant avec une pénurie de main-d’œuvre, ajoute le CPQ. À ce chapitre, les projets de loi 176 et 174 modifiant les normes de travail et l’assurance parentale compliquent davantage l’enjeu numéro un des membres du CPQ et des employeurs du Québec, soit la disponibilité de travailleurs.»

Le budget qui sera dévoilé mardi est le dernier de l’actuel mandat du gouvernement Couillard, des élections générales devant avoir lieu le 1er octobre prochain.