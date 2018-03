Cinq facteurs qui influencent votre crédit

Après avoir fait faillite il y a un an et demi, David aimerait commencer à rebâtir son crédit. Son beau-frère lui a dit qu’avoir plusieurs cartes de crédit est une bonne façon d’y parvenir ; David se demande si c’est vrai.

« Ce que prétend le beau-frère de David est faux », assure Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, président de Jean Fortin et Associés. Premièrement, jongler avec trois cartes de crédit multiplie les risques d’oublier un paiement et donc de se retrouver avec un retard dans notre dossier de crédit, qui y restera inscrit pendant six ans. « Deuxièmement, les agences de crédit qui attribuent un pointage selon nos habitudes de crédit voient d’un bon œil que l’on possède plusieurs instruments de crédit, mais pas un nombre élevé d’outils du même type », précise M. Fortin. Pour ces agences (Équifax et Trans-Union), le fait d’avoir un prêt personnel, une marge de crédit et une carte de crédit est un bon indicateur de votre capacité à gérer différents types de crédit.

En revanche, posséder trois, quatre ou même cinq cartes fera de vous une personne potentiellement à risque. Alors, que devrait faire David pour redorer son blason ? Sachez que cinq éléments sont pris en compte pour évaluer un dossier de crédit.

1. Historique des paiements (35 % du pointage) : tout retard de 30 jours et plus est noté au dossier et nuit à la note obtenue. Le montant en retard n’a pas d’importance. Aux yeux des créanciers, un retard est un retard, qu’il s’agisse d’une somme de 500 $ ou de 10 000 $.

2. Solde dû par rapport à la limite de crédit (30 % du pointage) : si votre moyenne d’utilisation est supérieure à 50 % du crédit autorisé (incluant les cartes et marges de crédit), votre pointage en sera affecté, et même si vous payez le solde total à la fin du mois. Optez pour une limite de crédit élevée et n’en utilisez qu’une faible portion.

3. Durée d’existence du compte (15 % du pointage) : plus un compte existe depuis longtemps, et plus cela rassurera les institutions prêteuses. Elles pourront en effet évaluer vos habitudes de remboursement sur du long terme.

4. Nouvelles demandes de crédit (10 %) : plus une personne est à la recherche de crédit, et plus elle est susceptible de s’endetter. Évitez de multiplier les demandes, par exemple en effectuant plusieurs démarches pour obtenir un prêt, en demandant une marge « juste pour voir » si elle serait acceptée, ou encore parce qu’on vous propose une carte de grand magasin pour économiser 10 % sur votre achat, etc.

5. Nombre et variété des créanciers (10 % du pointage) : avoir accès à une bonne variété de types de crédit (cartes, marge, prêt, etc.) améliore votre pointage. Mais attention, cela augmente aussi le potentiel d’endettement.

Conseils pour rebâtir son crédit

Pour améliorer son dossier après une faillite ou une proposition de consommateur, il n’y a pas de recette magique. Il n’y a que le temps et les bonnes habitudes de gestion de crédit qui peuvent améliorer votre pointage. Rappelez-vous qu’il ne faut pas s’endetter pour se bâtir un bon dossier de crédit, mais si vous devez emprunter, faites-le en tenant compte des cinq facteurs que nous venons d’énoncer. Suivez aussi les conseils suivants :