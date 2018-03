En attente d’une greffe de reins, il utilise un moyen inusité pour inciter au don d’organes

RIVERVIEW, N.-B. – Un homme de Riverview, au Nouveau-Brunswick, qui est en attente d’une greffe de reins, incite les gens à signer leur carte de don d’organes en affichant sa condition dans la lunette arrière de son véhicule.

Dan McLaughlin, qui se trouve sur la liste d’attente depuis plus d’un an, souhaite ainsi trouver plus rapidement un donneur. Sa condition se dégrade rapidement depuis un an et ses reins ne fonctionnant plus qu’à 10 %, environ, selon ses dires.

«Je ne peux pas survivre sans dialyse, alors je fais la dialyse à la maison tous les jours», a-t-il raconté à Global News.

Sa femme fait la même publicité sur sa propre voiture, pour sauver sa tendre moitié. «Il est ma vie et nous ne sommes pas prêts à nous abandonner», a dit son épouse, en entrevue avec Global News.

M. McLaughlin dit s’inspirer d’un ami camionneur aux États-Unis. Celui-ci avait affiché sur son camion qu’il avait besoin d’un rein. «Il a fini par avoir un rein de cette façon», a-t-il dit.

Depuis qu’il a lancé cette initiative qui, croit-il, peut servir à d’autres personnes en attente d’une greffe, M. McLaughlin et sa femme ont reçu de nombreux messages d’encouragement et les internautes ont beaucoup parlé de sa situation sur les réseaux sociaux.

L’attente est longue, mais les McLaughlin se raccrochent à l’espoir en prenant le volant chaque jour pour faire de la publicité pour le don d’organes.