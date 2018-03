Fragile dans l’adversité

Comme c’est arrivé souvent cette saison, le Canadien s’est vu refuser un but après révision. Une décision qui a semblé couper les jambes des hommes de Claude Julien.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Dans les 10 premières minutes, on a mis beaucoup de pression, on a récupéré beaucoup de rondelles, on a fait les jeux. C’est ce qui arrive quand un but est refusé. Ça enlève le momentum. Ils ont pris les devants tout de suite. En deuxième et en troisième périodes, on a été capables de les contenir, mais tout rentrait pour eux. »

– Charles Hudon

Pourquoi le Canadien paraît-il si fragile lorsque survient un contrecoup ou une malchance ? Est-ce en raison de la jeunesse du groupe ?

Photo d'archives, Martin Chevalier

« Je ne crois pas que la jeunesse ou la confiance ait un lien avec le fait qu’on les a laissés prendre les devants rapidement après le but refusé. C’est à nous de mieux jouer défensivement. »

– Alex Galchenyuk

En deux matchs, depuis son retour au jeu, Carey Price affiche un taux d’efficacité de ,841 et une moyenne de buts alloués de 5,55.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

« Je ne m’attarde pas trop aux statistiques. Je me concentre sur le prochain tir et j’essaie d’avoir du plaisir sur la patinoire. »

– Carey Price

Lorsqu’une équipe est exclue des séries, il faut parfois user de stratégie pour que les derniers matchs d’une saison demeurent significatifs. Claude Julien a trouvé la sienne.

« Avant ce soir, il nous restait sept matchs. Claude veut qu’on essaie de faire comme s’il s’agissait d’une série. On a échappé le premier match. On doit l’oublier immédiatement et penser au prochain. »

– Charles Hudon