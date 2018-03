UNAMEN SHIPU | De nouvelles victimes se manifestent pour la première fois après avoir été agressées par Alexis Joveneau, un père oblat qui continue de hanter les Innus de la Basse-Côte-Nord 25 ans après sa mort. Le Journal a recueilli ces nouveaux témoignages troublants dans les communautés d’Unamen Shipu et de Pakuashipi, où ce missionnaire qu’on surnommait « Dieu » et qui se prenait pour Jésus a volé les Autochtones en plus de les agresser sexuellement, physiquement et psychologiquement pendant 39 ans.

Chaque fois qu’elle voit cette croix, l’haleine de vieille cigarette du père Joveneau, son rire fort et gras et les agressions répétées dont elle a été victime lui reviennent à l’esprit.

Pendant sa confession, le père Joveneau jouait avec les bretelles de son soutien-gorge, glissait sa main dans son chandail en lui flattant le ventre, caressait ses seins, touchait le bas de son dos jusqu’à ses fesses et l’embrassait avec son haleine de tabac et de lendemain de veille.

« Il était méchant avec les enfants, dit-elle. Le cubicule n’était pas grand, il y avait une chaise et un banc, mais il ne voulait pas que je m’agenouille. Il me disait : “Viens dans les bras de Jésus.” Et les agressions commençaient. »

Une histoire comme celle-ci, il y en a eu des dizaines pendant le règne d’Alexis Joveneau à Unamen Shipu et Pakuashipi, à plus ou moins 500 km à l’est de Sept-Îles. Le Journal en relate d’ailleurs plusieurs autres aujourd’hui et demain.

« Pour l’ensemble de ces victimes, je souhaite qu’elles reçoivent toute l’aide nécessaire pour qu’elles se libèrent de ce poids du silence qu’elles ont trop longtemps porté, et qu’elles avancent vers une guérison personnelle et communautaire... Que justice et vérité soient faites », a-t-elle par la suite écrit dans une lettre envoyée au Journal.

Voici l'intégralité de la lettre d'Armande Dumas

Magalie Lapointe

Journal de Montréal

Magalie, nous avons eu l’occasion de nous rencontrer lors de ton séjour à La Romaine en février dernier et je t’ai déjà exposé mon point de vue sur une éventuelle entrevue.

Je maintiens cette position, mais je crois qu’à l’intérieur de notre brève conversation tu as sans doute pu percevoir que je vis des sentiments tant d’indignation que de tristesse et de compassion devant les témoi-gnages présentés aux séances de la Commission sur les femmes autoch-tones assassinées et disparues. À ceux-ci, divers autres s’y ajoutent et s’y mêlent, encore difficiles à mettre au clair et à formuler.

Ces sentiments rejoignent tout d’abord les personnes qui ont coura-geusement pris la parole pour exprimer leur douleur d’avoir souffert de la part du Père Joveneau des comportements inacceptables tout autant que les autres victimes possibles qui ont gardé le silence depuis tant d’années. Pour l’ensemble de ces victimes, je souhaite qu’elles reçoivent toute l’aide nécessaire pour qu’elles se libèrent de ce poids du silence qu’elles ont trop longtemps porté et qu’elles avancent vers une guérison personnelle et communautaire... Que justice et vérité soient faites !

Enfin, ces émotions exprimées plus haut rejoignent également le reste de la communauté d’Unamen Shipu profondément ébranlée et toujours sous le choc des révélations entendues sur ce prêtre, leur premier curé résident, ayant partagé leurs peines et leurs joies, leurs combats et leurs espoirs, pendant près de quarante ans. Les interrogations sont multiples et parfois font mal et aussi elles soulèvent un grand nombre de remises en question tant chez les individus que chez les familles, ainsi que chez la communauté dans son ensemble.

Ces douleurs et ces larmes, ces interrogations et ces remises en ques-tion, je les fais miennes. Avec les divers intervenants pouvant aider, je m’engage au meilleur de mes capacités à écouter, accompagner, soute-nir, tendre la main aux uns et aux autres dans cette recherche de vérité, de guérison et de vie meilleure.

Armande Dumas

La Romaine, 8 mars 201