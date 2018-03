La santé une recette à la fois

Prenez soin de vous une recette à la fois, en constituant votre propre bibliothèque santé. Suivez les conseils d’experts en nutrition, puis rendez vos repas plus sains et mieux adaptés à votre mode de vie, en feuilletant ces quelques livres de recettes.

1. 1500 calories par jour

Caty Bérubé (auteure), Charlotte Geroudet (nutritionniste), Richard Houde (chef cuisinier)

Photo courtoisie, Les Éditions Pratico-Pratiques

Précieux outil pour déterminer ses besoins quotidiens en calories, variant selon chaque personne, ce livre est aussi un guide permettant de faire les bons choix lorsqu’on souhaite profiter d’une alimentation saine et équilibrée, sans sacrifier le bon goût, la variété et le bonheur de manger.

Éditions Pratico-Pratiques

29,95 $

2. Les menus Kilo Solution, 12 semaines de recettes minceur

Isabelle Huot

Photo courtoisie, Les Éditions de L'Homme

Pour cultiver le plaisir de cuisiner et de bien manger, tout en atteignant son poids santé, réalisez les recettes de petits-déjeuners bien pensés, de lunchs variés, de collations nutritives et de soupers simples à préparer contenues dans ce nouvel ouvrage d’Isabelle Huot.

Les Éditions de L’Homme

27,95 $

3. Les desserts de Petit Lapin

Viviane Nguyen

Photo courtoisie, Les Éditions de L'Homme

Pains, muffins, madeleines, macarons, choux à la crème, biscuits, beignets, cupcakes et gâteaux d’anniversaire... Tous ces délices peuvent être concoctés sans gluten ni allergènes prioritaires lorsqu’on suit les 50 recettes gourmandes et simples à réaliser que contient cet alléchant ouvrage de 144 pages.

Les Éditions de L’Homme

29,95 $

4. La cuisine efficace des familles actives

Cinzia Cuneo M. Sc., Pearle Nerenberg M. Sc. Dt.P. et l’équipe de nutrition de SOSCuisine.com

Photo courtoisie, Les Éditions du Journal

Outil simple et efficace pour construire un plan alimentaire correspondant aux programmes d’entraînement de tous les membres de la famille, ce livre facilitera, dans la vie de tous les jours, l’adoption des meilleures habitudes alimentaires autant pour les adeptes du sport récréatif que pour les athlètes.

Les Éditions du Journal

26,95 $

5. Ménager la chèvre et manger le chou

Hélène Baribeau M. Sc. Dt. P. nutritionniste et Marjolaine Mercier Dt. P nutritionniste

Photo courtoisie, Éditions La Semaine

Saviez-vous que l’alimentation végétale favorise les chances de vivre longtemps, en santé et sans médicament ? S’appuyant sur de récentes études scientifiques, les auteures suggèrent des pistes pour augmenter sa consommation de végétaux et offrent des recettes afin de les mettre en pratique.

Éditions La Semaine

29,95 $

6. Les conseils d’Hubert

Hubert Cormier nutritionniste-diététiste

Photo courtoisie, Éditions La Semaine

Plus de 500 conseils et recettes pour repenser son alimentation ont été rassemblés dans ce livre de 312 pages, de façon à pouvoir manger santé pendant toute l’année. Véritable guide pour faire des choix éclairés en matière de nutrition, les lecteurs y découvriront notamment comment alléger le guacamole et concocter une mousse au chocolat végétalienne à partir d’aquafaba. Illustrations de Laucolo.

Éditions La Semaine

32,95 $

7. La cuisine pour sportifs

Tara Mardigan M.S., M.P.H., R.D. et Kate Weiler M.S., C.H.C.

Photo courtoisie, Les Éditions Trécarré

Les 100 recettes réunies dans ce livre, destiné autant aux mordus du sport qu’aux athlètes du dimanche, rappellent qu’il est possible de se régaler en consommant des aliments sains, naturels et complets, adaptés à l’effort de chacun, avant ou après l’entraînement.

Les Éditions Trécarré

24,95 $

8. Grossesse 21 jours de menus

Stéphanie Côté, M. SC., Nutritionniste

Photo courtoisie, Groupe Modus

À travers les 224 pages de ce livre, apprenez à comprendre le rôle de l’alimentation pendant la grossesse, à combler les besoins nutritionnels de la maman et de son bébé, à identifier les aliments à éviter et ceux à manger sans crainte, puis à planifier facilement les repas grâce à des recettes et des menus conçus pour les femmes enceintes et allaitantes.