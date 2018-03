La tourmente boursière de Facebook

Q: Est-ce que je dois larguer mon titre de Facebook ou en acheter plus ?

R: Ça dépend de votre tolérance au risque. Vous souvenez-vous de la catastrophe de Deepwater Horizon, une plateforme de forage qui a explosé, le 20 avril 2010, ce qui s’est traduit par 11 morts, une catastrophe écologique, un film de Hollywood avec Mark Wahlberg et, surtout, la baisse de 17 % de l’action de BP en quelques jours ? En fin de compte, cette catastrophe a coûté 54 milliards $ US à BP. Quel est le rapport avec Facebook ? Au pire de la crise, j’ai acheté du BP !

Le matin de l’explosion, l’action de BP affichait les 60 $ US à la Bourse de New York. Le 9 juin, j’ai acheté à 30,38 $ US et revendu en janvier 2013 à 44,15 $ US. Je m’étais dit que BP avait un trésor de guerre bien garni, un crédit impeccable et, surtout, des revenus annuels de plus de 200 G$ US...

C’est un peu le même raisonnement avec Facebook. Certes, depuis lundi, Facebook a dévissé de près de 9 % en bourse et perdu le quart de sa valeur dans la seule journée de lundi. Ça fait mal.

Une opportunité ?

Mark Zuckerberg devra témoigner devant les élus américains et européens, la crise des influenceurs russes va s’étirer, les régulateurs vont certainement sévir, des recours collectifs ont déjà été lancés et les pertes boursières dépassent les 60 G$ US depuis lundi, soit plus que la valeur de Tesla en bourse. Pourtant, aucun analyste sur Wall Street ne recommande de vendre ses actions, certains prédisant même le titre à 250 $ d’ici un an !

Même si la croissance du nombre de comptes Facebook a chuté d’un million aux États-Unis et au Canada, pour s’établir à 184 millions au troisième trimestre, le réseau social a quand même 2 milliards de membres, soit presque le tiers de l’humanité.

Une bonne part consulte Facebook chaque jour : les désertions en masse de Facebook post-scandale ne se sont pas matérialisées. Facebook possède aussi Instagram, qui a 800 millions d’usagers, et un milliard d’usagers utilisent chaque jour la filiale de messagerie WhatsApp !

La force de Facebook demeure la capacité, pour un annonceur, de joindre de façon abordable un segment très ciblé de la population. Malgré quelques pertes momentanées, les annonceurs ne déserteront pas un service qui occupe, avec Google, 58,5 % du marché américain de la pub en ligne.

Actuellement, l’action est encore loin du plancher psychologique de 150 $. À 30,97 (jeudi), le ratio cours/bénéfice est hyperabordable pour un titre techno. Avec un rendement sur l’avoir des actionnaires de 23,9 % et une profitabilité de 39,2 %, Facebook fait beaucoup d’argent : 35,2 G$ US de profit l’an dernier, soit 14 $ US par action.

L’entreprise est assise sur une montagne de liquidités, 41,7 G$ US, n’a aucune dette et un flux de trésorerie de 24,2 G$ US. C’est une machine à faire de l’argent, et rien n’indique qu’elle va s’enrayer de sitôt. Si vous êtes un « contrariant », achetez ce titre... qu’on peut quand même considérer actuellement comme spéculatif.