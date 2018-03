Les jeunes des Laurentides champions de la chlamydia

« On est les champions de l’incidence de la chlamydia [chez les jeunes], et les principales infections de syphilis et de gonorrhée sont en augmentation dans la région », déplore le D r Éric Goyer, directeur de la santé publique des Laurentides.

« La nature a horreur du vide, donc les jeunes sont allés chercher de l’information là où elle se trouve, et souvent, c’est internet, donc la pornographie, et je pense que ça a eu un rôle », ajoute le D r Goyer.

« Si on enlève les irritants par rapport au dépistage en ayant des tests plus accessibles, en ayant des services plus près, plus d’heures d’ouverture, ça pourrait aider », conclut Annie-Claude Fafard, agente de planification, programmation et recherche à la Santé publique des Laurentides.