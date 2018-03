Manifestation pour l’ouverture à l’année des pistes cyclables et trottoirs du pont Jacques-Cartier

MONTRÉAL - Piétons et cyclistes devaient unir leurs voix, samedi matin, pour dénoncer l’ouverture tardive des pistes cyclables et des trottoirs du pont Jacques-Cartier, à Montréal.

Dans un communiqué émis samedi, l’Association des piétons et cyclistes du pont Jacques-Cartier (APC-PJC) a déploré que l’ouverture de ces pistes ait été retardée au mois d’avril en raison de travaux. Elle réclame un accès à longueur d’année pour les piétons et cyclistes.

«Le traitement réservé aux piétons et cyclistes est discriminatoire et contraire aux politiques du gouvernement fédéral visant à réduire les GES et de promouvoir la vie active, a déclaré l’APC-PJC. Nous souhaitons que le seul accès entre Montréal et la Rive-Sud pour les cyclistes et piétons soit ouvert toute l’année, même durant la période hivernale.»

Le rassemblement devait avoir lieu dès 10 h, à l’entrée de la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier, au parc des Vétérans.