Prestations sur le vif

Après s’être déployée durant une dizaine d’années dans les autobus du RTC et sur le traversier Québec-Lévis, la Journée mondiale du Théâtre change sa formule. Elle investira, mardi, six lieux, avec de courtes prestations.

Des extraits de productions qui prendront vie dans le Hall du Complexe G, dans un CPE, pour les enfants, au campus de Québec du Cégep Limoilou, à l’Université Laval, à Place de la Cité et au Complexe Jules-Dallaire.

Rosie Belley, responsable des projets spéciaux et de la médiation culturelle à La Bordée, a eu l’idée de proposer cette nouvelle formule lorsque le Conseil de la culture a lancé l’appel de projets pour la Journée mondiale du théâtre.

Photo courtoisie Stéphane Bourgeois

« L’idée m’est venue de sortir les escouades des autobus, où les lieux sont restreints, et de les amener ailleurs dans le quotidien des gens », a-t-elle indiqué lors d’un entretien.

Rosie Belley a frappé à la porte des institutions théâtrales de Québec, et l’idée a fait son chemin.

« Chaque théâtre a choisi un extrait d’une production qu’il a accueillie, afin de représenter l’esprit de leurs institutions respectives et qui reflète la variété des créations présentées à Québec », a-t-elle expliqué.

Photo courtoisie Marc Gourdeau

Les gens pourront assister aux aventures rocambolesques de cinq personnes âgées vivant dans un CHSLD, à une demande en mariage provenant de la pièce Constellations, et aux excès de l’adolescence présents dans Doggy dans Gravel. Ils pourront aussi voir Marie-Josée Bastien enfiler son costume de cornet de frites dans un extrait du Projet BBQ, et l’alliage entre l’art et la finance dans L’art de la chute.

Diffusion sur Facebook

Rosie Belley aimerait, pour les prochaines éditions, investir de nouveaux endroits.

« Ça serait le fun d’élargir un peu et peut-être aller faire un saut du côté de Lévis et sur la Rive-Sud. Il y a encore plein de lieux à explorer. Ce n’est pas ça qui manque », a-t-elle laissé tomber.

Pour Anne-Marie Olivier, codirectrice générale et directrice artistique du Trident, cette journée soulignée à l’échelle planétaire est toujours importante et pertinente.

« C’est une occasion pour expliquer au monde ce qu’on fait, leur donner le goût de venir et leur parler de ce qui se passe dans chaque théâtre. On leur donne un petit bout, gratuitement, de ce que l’on fait », a-t-elle fait remarquer.

« Les gens, ajoute-t-elle, disent, parfois, qu’ils n’aiment pas le théâtre. Je leur demande ce qu’ils ont vu et ils me disent avoir vu quelque chose, il y a 20 ans. Le théâtre a changé et il change constamment. Ils ne sont peut-être pas tombés sur leur genre de pièce. Il y a une façon de se présenter au monde, et c’est important de le faire. »

Autre élément de nouveauté, toutes les performances de la Journée mondiale du théâtre seront diffusées en direct, par Facebook Live, sur les pages Facebook des théâtres Le Trident, La Bordée, Périscope, Premier Acte, les Gros Becs, et sur celle du Carrefour international de théâtre.

Des tracts distribués sur les lieux de diffusion permettront aux gens d’obtenir des rabais sur les derniers spectacles de la saison.

Horaire

8 h 15

Hall du Complexe G

Centre d’Humbles Survivants Légèrement Détraqués (CHSLD)

9 h 30

Un CPE de la ville de Québec

Eaux

11 h 45

Grand escalier du campus de Québec du Cégep Limoilou

Constellations

12 h

Espace central du pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval

Doggy dans Gravel

12 h 30

Aire de restauration de Place de la Cité

Projet BBQ

12 h 45

Rotonde du Complexe Jules-Dallaire

L’Art de la chute