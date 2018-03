Rod Stewart débarque en ville

La légende britannique Rod Stewart débarque au pays. Dès lundi, le chanteur se produira dans la province pour la première fois en plus de quatre ans, dans le cadre d’une courte tournée canadienne. D’ici là, voici cinq choses à savoir à propos de l’interprète du méga succès Do Ya Think I’m Sexy.

Une voix caractéristique

Pour plusieurs, c’est la voix rauque du chanteur qui vient aussitôt en tête lorsqu’ils entendent le nom de Rod Stewart. Plusieurs l’ont d’ailleurs qualifié d’équivalent masculin à la diva galloise Bonnie Tyler, et vice-versa. Pas étonnant que les deux artistes aient pris l’habitude de puiser dans les répertoires l’un de l’autre, se partageant des titres tels que It’s a Heartache et Have You Ever Seen the Rain. Le rockeur a toutefois eu une bonne frousse en 2010 lorsqu’un cancer de la glande thyroïde l’a forcé à subir une chirurgie qui l’a laissé sans voix pendant plusieurs mois.

Près de 60 ans de hits

À quoi s’attendre des concerts de Rod Stewart dans la province ? Difficile à dire ; au moment de mettre sous presse, la tournée canadienne du chanteur n’avait pas encore été amorcée. Mais avec une carrière qui s’étend sur près de 60 ans, les possibilités sont presque infinies. Il y a tout de même fort à parier qu’on pourra y entendre Tonight’s the Night (Gonna Be Alright), You’re in My Heart (The Final Acclaim) et compagnie. Et on n’ose même pas imaginer ce que serait un concert de Sir Rod sans Do Ya Think I’m Sexy...

Une résidence courue

Depuis 2011, le chanteur d’origine britannique a posé ses bagages au célèbre Colosseum du Caesars Palace, à Las Vegas, où il s’est produit régulièrement en alternance avec des artistes tels que Céline Dion, Cher, Shania Twain et Elton John. Il y retournera d’ailleurs dès juin pour reprendre les représentations de The Hits, son concert encensé par la critique américaine.

Lettres de noblesse

Rod Stewart a récemment suivi les traces de Tom Jones, Mick Jagger, Elton John et Paul McCartney en étant sacré chevalier par la famille royale britannique. Il a reçu cet honneur du prince William pour ses « services rendus à l’industrie musicale et aux causes charitables ».

Une vie amoureuse mouvementée

Outre sa carrière musicale, la vie amoureuse de Rod Stewart a également fait couler beaucoup d’encre au cours des cinq dernières décennies. En plus de ses nombreuses conquêtes, le chanteur a été marié trois fois, la dernière cérémonie ayant eu lieu en 2007. Et le père de huit enfants, nés de cinq mères différentes, est le premier à se moquer de sa feuille de route pour le moins étoffée. « Plutôt que de me marier, je pense que je vais simplement chercher une femme que je n’aime pas et lui donner une maison », avait-il plaisanté dans la presse écrite après son deuxième divorce.

►Rod Stewart sera au Centre Vidéotron de Québec lundi, puis au Centre Bell de Montréal mardi.