Thriller des King, père et fils

Le nouveau King a été écrit à quatre mains, Stephen ayant accepté avec plaisir de travailler avec son fils Owen.

Inutile de présenter le père qui, depuis près de quatre décennies, règne en maître sur le monde de l’épouvante. Mais quid d’Owen King, son fils cadet ? La pomme ne tombant jamais bien loin de l’arbre, Owen King est lui aussi écrivain. En 2005, il a publié un premier recueil de nouvelles (We’re All in This Together : A Novella and Stories), pour ensuite passer au roman avec Double Feature, une sympathique comédie mettant en scène un réalisateur de films malchanceux. Deux livres qu’on n’a toutefois pas eu la chance de lire, aucun d’eux n’ayant été traduit en français.

« En grandissant, j’ai surtout été influencé par des auteurs comme John Irving ou Charles Dickens, dont les grandes histoires de famille en disent également très long sur les ­principaux mouvements culturels de leur époque, explique d’entrée de jeu Owen King, qu’on a pu joindre chez lui, dans l’État de New York. Sleeping Beauties est donc totalement différent de tout ce que j’ai écrit jusqu’à présent et ­sincèrement, je ne pensais pas qu’un jour j’allais me lancer dans ce genre de livre, l’un de mes principaux défis, en tant qu’écrivain, ayant été de sortir de l’ombre de mon père. »

Photo courtoisie

Un dur réveil

Comme on l’a probablement déjà compris, Sleeping Beauties n’a absolument rien d’un conte de fées. Car dès qu’on en entamera la lecture, on basculera dans un univers dans lequel fantastique et horreur seront étroitement liés. « L’idée de ce livre est née peu après l’arrivée de mon premier enfant, précise Owen King. Un beau matin, alors que j’étais particulièrement fatigué à cause du manque de sommeil, je me suis demandé ce qui se passerait si mon épouse et toutes les femmes de la planète ne se réveillaient pas. C’est là que j’ai réalisé que sans elles, un terrible chaos s’abattrait promptement sur l’humanité. J’ai donc appelé mon père pour lui offrir cette idée de roman, mais comme il a tout de suite compris qu’elle valait de l’or, il m’a dit de la garder pour moi et d’écrire ce livre au plus vite. »

La suite de l’histoire ? Après bien des discussions, père et fils ont décidé de travailler ensemble pour en tirer une télésérie. Ce type de projet ne ­permettant cependant pas d’explorer à fond tous les personnages, ils ont fini par changer leur fusil d’épaule en ­entamant à quatre mains la rédaction d’un pavé de 800 pages qui, à l’instar d’un bébé naissant, a rapidement réussi à écourter nos nuits !

En nous transportant directement à Dooling, une petite ville des Appalaches qui sera elle aussi touchée par la fièvre Aurora – une mystérieuse épidémie planétaire dont le nom fait référence à l’héroïne de La Belle au bois dormant –, les King parviendront en effet à tisser une intrigue très loin d’être soporifique : une fois endormies, les femmes ­disparaîtront sous un étrange cocon blanc filandreux rappelant les toiles d’araignée, et tous les malheureux qui tenteront de les réveiller en déchirant leur cocon plongeront instantanément en plein cauchemar, filles, amantes, épouses ou amies se transformant aussitôt en dangereuses meurtrières.

« Je ne peux pas me rappeler qui a eu l’idée du cocon, mais on voulait que les femmes endormies réagissent violemment lorsqu’elles étaient tirées de leur sommeil », ajoute Owen King.

Pour le meilleur seulement

Quelques heures seulement après le début de l’épidémie, l’humanité entière tombera ainsi dans le chaos le plus total. En plus des émeutes qui éclateront partout dans le monde afin de pousser les gouvernements à trouver sans tarder un remède susceptible de contrer Aurora, un nombre considérable d’hommes décideront de se suicider, tandis que d’autres en profiteront pour piller épiceries et magasins. Ce qui ne les empêchera pas d’apprendre qu’à la prison pour femmes de Dooling, une détenue répondant au nom d’Evie Black est apparemment immunisée contre la maladie : de toutes les femmes de la planète, elle est la seule à s’endormir et à se réveiller normalement.

« Ce qu’il y a de particulier, avec Evie, c’est qu’on ne saura jamais qui elle est vraiment, indique Owen King. Un esprit de la nature ? Une méchante fée ? Une sorte de force magique ? Quoi qu’il en soit, mon père et moi avons eu beaucoup de plaisir avec ce personnage atypique, qui nous a permis d’ajouter au livre une bonne dose d’humour noir. Mais d’un bout à l’autre, on a surtout eu beaucoup de plaisir à collaborer. Même si on ne travaillait pas côte à côte, pouvoir parler et passer plus de temps avec mon père, qui a maintenant 70 ans, a été pour moi un immense cadeau. »