Tranche de vie assez noire

En racontant l’histoire d’un enfant des rues, l’écrivain nigérian Elnathan John nous entraîne au cœur de la violence.

Originaire d’un petit village du nord du Nigeria où les conditions de vie sont particulièrement difficiles, Dantala, qui veut dire « né un mardi » en haoussa, a eu la chance d’être envoyé à Bayan Layi pour y étudier le Coran. Contrairement à la plupart des gamins de son âge, il déchiffre donc parfaitement l’arabe. Ce qui aurait pu lui servir si, une fois ses études terminées, il n’avait pas décidé de se joindre à une bande de jeunes voyous sans toit ni loi passant l’essentiel de leurs journées à fumer de la wee-wee, à voler et à se bagarrer...

Une cuisante débandade

Prêts à faire n’importe quoi pour gagner une poignée de nairas, ses nouveaux compagnons l’inciteront ainsi à épauler le Petit Parti qui, de son côté, espère sous peu pouvoir renverser le gouvernement en place en distribuant machettes, dagues et bidons d’essence. Mais pourchassé par la police dès que le sang commencera à couler, Dantala n’aura bientôt plus qu’une seule solution : fuir le plus loin possible de Bayan Layi en tentant coûte que coûte de retourner dans son village natal même si, depuis déjà un très long moment, il est sans nouvelles de ses parents.

Grâce à Allah

À partir de là, l’existence de ­Dantala dépendra réellement de la volonté d’Allah, car plus personne ne sera à ses côtés pour le protéger. Grâce à elle, il échappera d’ailleurs de justesse à un accident de la route et, une fois arrivé à Sokoto, il ne tardera pas à croiser le chemin d’un imam qui changera du tout au tout ses dernières années d’adolescence.

Un roman d’apprentissage assez noir qui, en Angleterre et aux États-Unis, a vivement été salué par les critiques.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

La réceptionniste du New Yorker

Photo courtoisie

En 1957, alors qu’elle vient à peine d’obtenir un diplôme de littérature de l’université du Minnesota, Janet Groth est embauchée au New Yorker à titre de réceptionniste. Jusqu’en 1978, elle accueillera ainsi tous les collaborateurs du célèbre magazine américain et de ce fait, elle sera particulièrement bien placée pour nous parler de Joseph Mitchell, de Truman Capote, de Dorothy Parker ou du poète John ­Berryman. Et ce qu’elle révèle est ­souvent passionnant...

Player One

Photo courtoisie

Prochainement, on pourra voir au cinéma Ready Player One, qui a été coproduit et réalisé par Steven Spielberg. Dans l’intervalle, on vous invite donc fortement à lire le roman, dont l’histoire particulièrement palpitante nous transporte à une époque où presque tous les humains ne vivent plus en temps réel : la Terre étant devenue un lieu de désolation, ils préfèrent se réfugier dans l’OASIS, un monde virtuel dans lequel chacun peut faire ou ­devenir ce qu’il veut.

1000 aventures petites et grandes pour son bucket list

Photo courtoisie

Arpenter les plus anciennes forêts d’Europe, survoler le pôle Nord, pêcher le piranha, lire un livre dans la bibliothèque du Trinity College, traire une vache dans les Alpes, flotter sur la mer Morte, visiter les châteaux de Gondar, pédaler sur les routes de Tasmanie... Le genre de bouquin qu’on adore, parce qu’il nous donne 1000 bonnes raisons d’explorer les quatre coins du globe.

Wonder bowl

Photo courtoisie

Les bols ne sont plus exclusivement réservés aux soupes. Tous ceux qui sont présentés dans ce livre ont d’ailleurs tour à tour été garnis de poisson pané maison, avocat et edamame, de boulettes de légumes, betterave et kale, de courge, feta et quinoa ou de poulet aux herbes, pois et haricots verts. De nombreux bols sucrés sont également proposés, que ce soit pour le petit-déjeuner ou le dessert.

Frissons garantis

Photo courtoisie

La Kate du titre vit à Stockton Heath, une petite ville du Cheshire qui, jusqu’à tout récemment, était un véritable havre de paix. Une de ses habitantes a été retrouvée étranglée et pour l’instant, la police n’a pas l’ombre d’une piste.

Lorsqu’une deuxième femme sera assassinée de façon identique, Kate commencera donc à paniquer sérieusement, car cette fois encore, la victime lui ressemble étrangement : même âge, mêmes cheveux longs, même silhouette et mêmes yeux sombres.

Dans la gueule du loup

Ayant plaqué quelques semaines plus tôt l’homme avec lequel elle devait se marier, Kate ne pourra ainsi compter que sur elle-même et sur ses deux meilleures amies pour échapper aux griffes du tueur. Parce que s’il y a une chose dont elle est certaine, c’est qu’elle est déjà en danger : en plus de correspondre trait pour trait au profil des victimes, elle sait que quelqu’un épie ses moindres faits et gestes. Un quelqu’un qu’elle croise peut-être chaque jour en allant faire ses courses ou en allant prendre un verre au pub du coin...

Même s’il frôle souvent la bluette, ce polar nous permet de côtoyer un vrai tordu qui a fini par nous donner de vraies sueurs froides !