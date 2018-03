Une compétition de BBQ à Québec

Du BBQ et du country, voilà la recette gagnante du tout nouveau festival Le Grand Boucan, première compétition internationale de BBQ à Québec, qui se déroulera le 2 juin prochain au Colisée de Loretteville. Robby Johnson en sera la première tête d’affiche.

Le Grand Boucan est un nouvel événement d’envergure accrédité par la Kansas City BBQ Society, une organisation américaine qui représente plus de 500 compétitions internationales partout dans le monde.

« C’est la ligue nationale des compétitions de BBQ », décrit à l’autre bout du fil un des organisateurs de l’événement et propriétaire de la boucherie Le Boucan, Guillaume Couture.

Le 2 juin prochain, 24 équipes de partout en Amérique débarqueront à Québec avec leur BBQ et leur fumoir. Ils auront à concocter quatre plats principaux (porc effiloché, côte de bœuf, haut de cuisse de poulet et côtes levées coupe Saint-Louis), et le gagnant sera déterminé par les 30 juges présents, dont plusieurs proviennent de la Kansas City BBQ Society.

« Les règlements sont très stricts. On est loin des hamburgers », soutient Guillaume Couture.

Un concours amateur se déroulera parallèlement avec des personnalités sportives du Rouge et Or, des Remparts et des Capitales de Québec, qui tenteront d’impressionner le porte-parole Bob le chef.

7000 visiteurs

En plus de la zone de compétition, une zone familiale avec de l’animation et des jeux gonflables, ainsi qu’une zone où s’installeront de nombreux artisans de toutes sortes de produits reliés au BBQ, se déploieront dans le Colisée. Ateliers et conférences sont aussi au menu pour les 7000 visiteurs attendus.

Le mariage entre la culture du BBQ et la culture country est tout naturel. Voilà pourquoi les organisateurs ont voulu ajouter un volet musical à l’événement.

La soirée débutera avec Pépé et sa guitare pour un 5 à 7. En soirée, Robby Johnson donnera un spectacle après une première partie de Laurence Doire, qu’on a vue à La Voix cette année.

Puis, Robby Johnson donnera son premier spectacle depuis la sortie de son EP Trouble, en février. Il s’agit d’un tout nouveau spectacle, où il sera accompagné par six musiciens.

Les laissez-passer sont en prévente au coût de 10 $, sur www.lepointdevente.com. Toutefois, pour assister au spectacle de Robby Johnson et de Laurence Doire, il en coûte 30 $ pour le laissez-passer, qui donne aussi accès à toute la journée d’activités.