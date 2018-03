Une inspectrice effrayée par sa visite

Des inspectrices qui visitaient le Dépanneur de Charette et son propriétaire ont eu toute une frousse en découvrant un rat vivant dans le sous-sol du commerce, au point où ils n’ont pu retenir un cri de peur.

C’est ce qui ressort d’un rapport du Service d’inspection des aliments de la Ville de Mont­réal rédigé par deux inspectrices en février 2016 après la visite du commerce situé avenue De Charette, à Montréal.

Mais déjà en mai 2016, une inspectrice avait senti « une très forte odeur de rat mort » dès son entrée dans le commerce.

La situation était toutefois bien pire à ce moment au sous-sol. Outre la forte odeur d’urine qui imprégnait les lieux, le sol était parsemé d’excréments de rongeurs.

Objets pêle-mêle

La véritable surprise était toutefois survenue quelques mois plus tôt lors d’une autre inspection, au moment de jeter un œil dans une pièce d’entreposage au sous-sol. Les inspectrices, accompagnées du propriétaire, sont alors tombées face à face avec un rat bien vivant.

Le commerce a ainsi écopé de plusieurs amendes en décembre pour un total de 1950 $.

Le propriétaire du commerce du dépanneur a assuré au Journal qu’il avait procédé à un important ménage de ses locaux, entre autres pour trouver par où les rongeurs pénétraient.

Le Journal n’a pas pu constater ces faits en personne, mais le dernier rapport des inspectrices, daté de novembre, note une amélioration de la situation au Dépanneur de Charette.

►Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.

Extraits du rapport

« M. [le proprio] allumé la lumière et j’ai aperçu un rat vivant sur le plancher de cette pièce. M. et ma collègue se sont mis à crier de peur. Le rat s’est caché [et] j’ai refermé la porte ». – Une inspectrice