Voici LE type de chaussette dont raffolent les vedettes

Même si on les réduit souvent à de simples accessoires de tous les jours, les bas s’avèrent être une arme secrète pour ajouter du piquant à son look!

Que ce soit en ayant des motifs funky, une couleur éclatante ou tout simplement des détails délicats, les chaussettes doivent être prises au sérieux.

Les vedettes les plus cool comme Cara Delevigne et Elle Fanning adoptent déjà ce must et on les copie sur-le-champ!

AFP

D'ailleurs, comment oublier l'apparition de Kendall Jenner sur le tapis rouge à Cannes avec des bas dans ses sandales? La mannequin nous a confirmé à ce moment que ce n'était plus du tout un fashion faux-pas!

Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 25 Juil. 2017 à 5 :10 PDT

Justin Bieber aussi est grand adepte de cette tendance. La preuve? Son compte Instagram regorge de photos où il ose la chaussette «vraiment pas plate».

Une publication partagée par Mariana Mazza (@marianacherie) le 14 Mars 2018 à 11 :57 PDT

De son côté, Mariana Mazza est peut-être reconnue pour ses dessous funky, mais sa passion pour l’imprimé loufoque ne s’arrête pas à la cheville. Et elle seule peut se permettre l’imprimé «foufounes»!

Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 6 Déc. 2017 à 9 :18 PST

Et comme Rihanna ne fait pas les choses à moitié, elle ose la tendance avec ses chaussettes Gucci à 1 724 $.

Pas encore convaincu? Voici trois looks supplémentaires qui pourraient vous inspirer!

1. Les lignes tout en transparence

Une publication partagée par PEACH SOCKS (@peach_socks) le 10 Oct. 2017 à 11 :32 PDT

2. L'imprimé tropical

Une publication partagée par Happy Socks (@happysocks) le 16 Mars 2018 à 12 :51 PDT

3. Les motifs qui flashent

Une publication partagée par Happy Socks (@happysocks) le 20 Mars 2018 à 3 :48 PDT

Pour celles qui n'ont pas le budget de Rihanna, voici quelques options pour vous concocter un tiroir à chaussettes farfelues digne de celui de nos vedettes préfs.

13 $ chez H&M

7 $ chez Ardène

7 $ chez Forever 21

19 $ chez Stance

