10 trucs pour éviter les files d'attente en Europe

Des heures à attendre pour aller au sommet de la tour Eiffel, à Paris. Une file interminable pour visiter la Maison Anne Frank, à Amsterdam. Une longue attente sous le chaud soleil de Barcelone avant de pénétrer dans la célèbre Sagrada Familia. Être touriste est souvent synonyme de précieuses heures perdues dans les files d'attente pour visiter les incontournables d'une ville.

Passage obligé de la vie de touriste? Pas vraiment. On vous présente dix trucs du site TripAdvisor qui pourraient vous permettre de sauver un temps précieux lors de votre prochain voyage en Europe.

1. Suivre les habitants locaux au lever du soleil

Ce n'est pas nécessairement facile de se lever tôt quand on est en vacances et avec le décalage horaire, mais l'un des meilleurs moments pour découvrir la ville est entre 6 h et 9 h. Profitez de ce moment pour découvrir le mode de vie des locaux, mais profitez surtout du calme avant l'achalandage. C'est aussi une excellente période pour prendre des photos: la lumière est très belle et les hordes de touristes ne gâcheront pas vos clichés.

2. Visiter les musées de soir

Normalement, les musées les plus importants sont ouverts au moins un soir par semaine et c'est souvent un bon moment pour les visiter. Par exemple, la tour Eiffel accueille les visiteurs jusqu'à minuit pendant la période estivale et jusqu'à 23 h le reste de l'année.

3. Arriver très tôt... ou très tard

Si vous voulez éviter les files, essayez de visiter les attractions les plus populaires ou très tôt (avant l'arrivée des groupes) ou très tard (peu avant la fermeture).

4. Utiliser une entrée secondaire

Certaines attractions ont une entrée secondaire où la file d'attente est parfois beaucoup moins longue, voire inexistante.

5. Utiliser les marches

Pour certaines visites, il y aura une longue file d'attente pour prendre un ascenseur, mais vous pourrez la contourner en optant pour les escaliers. C'est notamment le cas de la tour Eiffel. Plutôt que d'attendre des heures à la base pour prendre l'ascenseur qui vous mènera au sommet, pensez à utiliser l'escalier jusqu'au deuxième niveau, puis à prendre l'ascenseur à cet endroit.

6. Réserver un billet pour une heure précise

Plusieurs attractions vous permettent de réserver un billet d'entrée pour une heure précise. Adieu, les heures perdues à attendre!

7. Se procurer une «city pass»

Pensez à acheter une carte de type «city pass» vous permettant de visiter plusieurs attractions d'une même ville. Certaines d'entre elles incluent le privilège de couper les files d'attente.

8. Acheter un combo de billets

Certains musées s'associent et vendent des billets en combo. Si le seul du lot qui vous intéresse est le plus populaire, il y a fort à parier que la file sera interminable. Pensez à aller au musée partenaire (moins populaire, donc sans file) et y acheter un combo de billet. Vous débourserez peut-être quelques dollars de plus, mais l'investissement pourrait en valoir la peine.

9. Prendre part à une visite organisée

Cela ne plaît pas à tous, mais les visites organisées ont comme avantage de vous faire éviter les files d'attente.

10. Engager un guide privé

Une solution plus coûteuse, mais qui peut valoir la peine. Certains guides privés vous éviteront non seulement la file d'attente, mais vous feront visiter des endroits auxquels vous n'auriez pas nécessairement accès en temps normal.