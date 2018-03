1re victoire des Remparts en séries depuis 2015: «Ça enlève de la pression sur les épaules» -Matthew Boucher

Matthew Boucher n’avait ni l’âge de conduire seul, ni l’âge de s’acheter de la boisson alcoolisée lors de sa dernière victoire en séries. Aussi bien dire que ça faisait une éternité!

Balayé au cours des deux printemps précédents dans l’uniforme des Remparts, le joueur de centre de 20 ans n’avait même pas eu la chance de vivre la grande danse en 2015 puisque les Voltigeurs de Drummondville avec lesquels il s’alignait n’y avait pas été invitée. L’année d’avant, en 2014, c’était à titre de réserviste qu’il avait participé à deux rencontres avec l’Armada qui avait atteint le carré d’as à cette époque.

«La dernière fois que j’ai gagné en séries, j’avais 16 ans et j’étais remplaçant à Blainville-Boisbriand! L’année d’après, à Drummondville, on n’avait même pas fait les séries. Ça fait du bien. Ça enlève de la pression sur les épaules, non seulement pour moi, mais pour beaucoup de gars dans la chambre», a avoué le capitaine qui a fini sa journée avec un différentiel de +2.

Olivier Garneau, Jesse Sutton, Louis-Filip Côté et Christian Huntley étaient aussi du nombre des représentants ayant été victimes des coups de balai. Dans le cas de Garneau, il avait aussi été un témoin privilégié des deux dernières défaites en finale contre l’Océanic de Rimouski en 2015.

«C’est une nouvelle équipe et un nouveau scénario. On a de la pression, on veut gagner et on veut avancer. J’aime comment on a fait les choses durant le match numéro deux», a précisé le pilote Philippe Boucher.

Hulton s’en attendait

Dans l’autre vestiaire, l’entraîneur Jim Hulton a donné le crédit aux joueurs de l’équipe locale.

«Je crois qu’ils ont été un peu meilleurs durant la première moitié du match. On savait que Samuel allait rebondir. C’est un vétéran et un très bon gardien. Je l’ai dit que cette série allait être une affaire de gardiens puisque de chaque côté il y en a des bons. [Matthew] Welsh a été bon aussi. Le tir de Laberge était un missile et on a laissé la rondelle libre pour les deux autres», a dévoilé l’instructeur-chef des Islanders.

Son capitaine Pierre-Olivier Joseph abondait dans le même sens, lui qui a eu maille à partir à quelques occasions avec son vis-à-vis.

«Ils sont arrivés avec beaucoup de vitesse et il y a eu deux rondelles qui sont restées seules devant notre gardien. Ils ont capitalisé sur leurs occasions de marquer. De notre côté, on a eu des chances de marquer, mais on n’a pas été capable de mettre la rondelle dedans», constatait le longiligne arrière, pas inquiet que ses partenaires et lui reviendront en force lors du troisième acte.

En vitesse

Le défenseur Tomas Dajcar prenait la place de Marc-Olivier Alain dans l’alignement des Remparts... À l’instat de leurs adversaires, les Islanders ont décidé de couper à la moitié le chemin du retour... Les olympiens Philippe Marquis (ski acrobatique), Laurent Dubreuil (patinage de vitesse), Alexandre St-Jean (patinage de vitesse) et Kim Lamarre (ski acrobatique).