Christopher Iliesco dans le top 8 en Espagne

Christopher Iliesco est parvenu à se hisser dans le top 8 chez les moins de 80 kg, à l’Open d’Espagne, présenté dans la ville d’Alicante.

Il a d’abord affronté le Serbe Stojan Rabijac qu’il a battu par la marque de 10-7. Il s’est ensuite opposé à l’Américain Niklas Poland. L’athlète de Québec a remporté ce deuxième duel par le pointage de 13-7.

À son troisième match de la journée, Iliesco a dû mettre un terme au combat en raison d’une blessure. L’Espagnol Raul Martinez l’a donc gagné par forfait.

«Je me suis arrêté avant de perdre le contrôle. Ce sont des choix difficiles à faire, mais intelligents, et qui font partie de la compétition», a commenté Iliesco.

Il ne veut pas perdre de temps et souhaite reprendre la forme rapidement pour être prêt pour sa prochaine compétition en Grèce le mois prochain.

«Je reviens jeudi à Québec. Je veux revenir à l’entraînement aussitôt que possible et ne pas attendre à cause d’une blessure que je gère. Dans un mois, on a la Grèce et c’est un G2 avec un très bon calibre.», a-t-il ajouté.

Chez les moins de 53 kg, Jade Meunier a perdu à son premier match de la journée face à l’Espagnole Sara Fraile.