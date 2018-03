[PHOTOS] Deuxième édition de la marche contre le racisme à Québec

Plus d’une centaine de manifestants ont marché à Québec pour dénoncer la «montée du racisme» et la «présence accrue des groupes d’extrême droite», dimanche.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Il s’agissait de la deuxième édition de cette marche créée l’an dernier dans la foulée de l’attentat contre la mosquée de Sainte-Foy. La manifestation, qui se voulait familiale, a débuté à 13 h à place D’Youville pour ensuite se déplacer dans les rues du quartier Saint-Roch.

«C’est l’occasion pour la population d’envoyer un message clair de tolérance et d’ouverture. Nous sommes très inquiets de la présence accrue des groupes d’extrême droite dans les rues de Québec, donc on est là pour dire non à la peur, non à l’intolérance», a expliqué une porte-parole du mouvement, Anne-Valérie Lemieux Breton.

Les organisateurs se sont par ailleurs dits déçus de la volte-face du gouvernement Couillard, à l’automne, sur sa consultation sur la discrimination systémique, transformée en forum sur l’intégration en emploi. «C’est très décevant, pour nous c’était une belle occasion d’entendre le vécu des personnes racisées et leurs revendications», a mentionné Mme Lemieux Breton.

