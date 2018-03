En pleine face

1. « “Face-à-face” s’écrit bien avec des traits d’union ? » demande Victor C. Le terme face-à-face utilisé comme nom commande la présence de traits d’union. Ce substantif est invariable. Exemple : Les adversaires ont participé à deux face-à-face. Mais l’expression employée comme locution adverbiale s’écrit sans traits d’union. Exemple : Les adversaires se sont retrouvés face à face. Cela permettrait d’écrire cette phrase plutôt inélégante : les adversaires se sont retrouvés face à face durant ce face-à-face.

2. Question de Louis T. : « Écrit-on en dessous ou en-dessous ? » Réponse : « en dessous ». Au delà ou au-delà ? La réponse est : « au-delà ». Un truc : on met toujours un trait d’union après « au », jamais après « en ». Les adverbes « ci » et « là » et la préposition « par » sont toujours suivis d’un trait d’union : ci-(contre) ; là-(bas) ; par-(dessus).

3. Comment écrire « tel » dans une phrase comme « tel que demandé, voici le courriel que vous souhaitiez recevoir ». « Tel que » ne peut pas être utilisé pour renvoyer à toute une proposition. On écrira : « Comme demandé (et non tel que demandé), voici le courriel que vous souhaitiez recevoir. »