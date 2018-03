Pilote le plus rapide lors des essais libres et détenteur de la position de tête en qualifications, Raphaël Lessard avait toutes les raisons d’espérer une première victoire depuis le début de son association avec l’écurie Kyle Busch Motorsports en stock-car aux États-Unis.

Mais son parcours, samedi, au Circuit de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, n’a pas donné les résultats escomptés puisqu’il a rallié l’arrivée en sixième place dans un peloton fort relevé qui comptait près d’une vingtaine de bolides.

Il s’agissait, pour le pilote de 16 ans, originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, de son troisième départ de la saison dans la catégorie des Super Late Models.

Après avoir mené le premier des cent tours de l’épreuve, Lessard et son équipe ont choisi une stratégie plutôt conservatrice pour ménager la dégradation des pneus de sa Toyota. Si bien qu’il a été relégué à la 11e place lorsque le drapeau jaune (obligatoire) a été déployé.

« Nous nous sommes dit que c’était le moment, avec deux gommes neuves [sur le côté droit] et quelques ajustements, de pousser et de donner le maximum à la relance, a expliqué le pilote de 16 ans. Ce que nous avons fait. »

Voiture plus capricieuse

Autant il est ressorti des puits avec des pneus tous neufs, autant la voiture, étrangement, ne présentait plus le même comportement.

« Elle était plus capricieuse et ça m’a empêché de maintenir un rythme suffisamment rapide qui m’aurait permis de me battre pour la victoire, a raconté Lessard. Malheureusement, la voiture n’était pas à mon goût après mon arrêt au puits. J’avoue qu’on a été un peu trop patients et qu’il aurait fallu rouler plus vite pendant la première portion de la course. »

« Je méritais un meilleur sort, mais ce n’est que partie remise. »

Lessard, qui convoitait une deuxième victoire sur ce circuit (après son succès en 2016), aura l’occasion de se racheter le samedi 7 avril à l’occasion de sa prochaine compétition au Fairgrounds Speedway, à Nashville, au Tennessee.

« Au-delà de nos attentes »

Après ses cinq premières participations en Série XFinity en 2018, dont il est inscrit à temps plein, Alex Labbé dresse un bilan positif de son parcours jusqu’ici.

À l’issue d’une 19e place (sur les 40 engagés), au circuit ovale de Fontana, en Californie samedi dernier, il occupe désormais le 15e rang au classement cumulatif, à égalité avec Jeremy Clemens, avec une récolte de 85 points. Les 12 premiers pilotes se qualifient pour les séries éliminatoires.

« Honnêtement, nous sommes très heureux de notre performance, a dit le pilote de Saint-Albert. C’est au-delà de nos attentes face à des équipes de pointe dont les moyens financiers ne sont pas les mêmes que les nôtres. »

Labbé, 24 ans, profite de quelques jours de son congé à la maison, avant de reprendre la route ce mardi.

« Je retourne sur les bancs d’école, en Ohio, avant d’entamer une portion éreintante de son calendrier qui comportera cinq épreuves en cinq semaines. Je me sens d’attaque pour améliorer ma position au classement cumulatif. »

Son parcours le mènera au Texas (7 avril), à Bristol (14 avril), à Richmond (20 avril), à Talladega (28 avril) et à Dover (5 mai).

Une voiture de Childress ?

Au Texas, il pourrait se voir confier l’une des voitures que son écurie a achetées de la prestigieuse équipe de Richard Childress Racing en début d’année.

« Notre pause de deux semaines devrait permettre à notre équipe [dirigée par Mario Gosselin] de préparer le bolide en prévision de cette course, a rapporté Labbé. Mais seulement si on est certain qu’elle sera prête et surtout compétitive. »

► La course de la Coupe Monster Energy qui devait être disputée dimanche au Circuit de Martinsville a été reportée à lundi.