Voici comment porter le motif damier sans avoir l’air d’un jeu d’échecs

Autrefois associé au drapeau à damier en course automobile, le motif quadrillé s’unit aujourd’hui avec les grandes fashionistas de ce monde. Depuis un moment, il est la grande sensation chez nos stars et influenceurs préfs.

Voici 5 façons vraiment pas plates de porter LE motif en vogue.

1. Les fameux Vans à imprimé échiquier

Si ces souliers nous rappellent notre style «emo» du secondaire, ils sont aujourd’hui les chaussures passe-partout des vedettes les plus cool. De Claudia Bouvette à Chloe Grace Moretz en passant par son chum Brooklyn Beckham, toutes les vedettes les portent.

60 $ chez Vans

2. Les pantalons qui flashent

Impossible de passer inaperçue avec ces pantalons sur le dos. En plus, comme ils sont vraiment imposants, ils nous rendent hyper fashion en un rien de temps. On copie ceux de Lucie Rhéaume sur-le-champ!

45 $ chez Nastygal

3. Les accessoires pour se démarquer facilement

Louis Vuitton est sans contredit le pionnier des accessoires à motifs d'échiquier, mais voilà que Dior renchérit avec un sac damier dans son défilé printemps-été 2018.

Comme les sacs à main des deux marques de luxe coûtent une fortune, voici d'autres accessoires abordables pour adopter la tendance.

21 $ chez Forever 21

5 $ chez Forever 21

4. Un haut «drapeau à damier »

Un motif décontracté et sexy à la fois, c'est possible? Certainement. On opte soit pour un crop top quadrillé ou un chandail confortable légèrement oversized, c'est selon votre humeur.

20 $ chez Simons

11 $ chez Forever 21

5. Manteau de course style «Nascar»

Pour se donner un petit look #BadAss, on s'approprie les manteaux de Nascar et on le style à notre manière. La collection de Forever 21 x Honda est juste le mélange parfait entre mode et course automobile!

45 $ chez Forever 21

