Le musée de la crédulité

Ainsi, la soucoupe volante en carton-pâte construite par Raël pour son pathétique UFOland a été mise en vente sur le site d’enchères Kijiji.

L’équipe de Sac de chips a suggéré neuf façons de recycler cet artefact psychotronique qui était au « Centre d’interprétation » de Raël ce que la grosse femme qui rit était au parc Belmont : le transformer en serre hydroponique, en faire un manège, un costume pour Justin Trudeau...

J’ajoute une dixième suggestion : en faire le symbole architectural d’un éventuel Musée de la crédulité.

Un nouveau moyen âge

Ça serait la première institution du genre.

Un Musée dont la mission première serait de célébrer la connaissance et le scepticisme en ridiculisant les gourous et les coucous de tout acabit...

Comme l’astronome et vulgarisateur scientifique Carl Sagan l’a dit dans son dernier livre, The Demon-Haunted World : nous entrons dans une sorte de nouveau Moyen Âge. Au lieu de chercher la lumière, nous nous enfonçons volontairement dans les ténèbres.

Malgré les avancées scientifiques qui ne cessent d’améliorer nos conditions de vie (nanotechnologies, décodage de l’ADN, création de prothèses neurales qui permettront aux handicapés d’actionner des machines au moyen de la pensée), le XXIe siècle est le siècle des impostures, des fausses nouvelles, des théories du complot, des superstitions farfelues, des pseudosciences et des idéologies radicales et obscurantistes. Sans oublier la religion, qui revient en force dans toute une partie du monde...

De plus en plus de gens croient un nombre sans cesse croissant de niaiseries...

Éduqués, mais crédules

Les nouveaux moyens de communication ne nous rendent pas plus intelligents, au contraire : ils nous rendent plus crédules !

Des gens qui sont pourtant lettrés et éduqués croient toutes sortes de théories fumeuses.

L’eau a une mémoire, les vaccins causent l’autisme, on peut guérir des maladies graves avec des herbes, les ondes émises par les téléphones cellulaires causent le cancer du cerveau, notre personnalité est reliée à notre groupe sanguin, une femme enceinte qui écoute du Mozart accouchera d’un enfant intelligent, il existe des valeurs « féminines » et des valeurs « masculines », etc.

Sans oublier des sottises académiques à la mode, comme la théorie du genre qui affirme que l’identité sexuelle n’est qu’une construction sociale et qu’il n’existe aucune différence biologique entre les hommes et les femmes...

Mon Musée sera divisé en plusieurs salles.

Une grande salle, au centre, consacrée aux religions et aux sectes, et d’autres salles consacrées aux pseudosciences, aux régimes alimentaires bidon, aux théories du complot paranoïaque et aux thérapies saugrenues et dangereuses. Les murs seront recouverts de citations d’intellectuels réputés rendant hommage à Mao, au Che et à Staline, afin de rappeler qu’on peut être hyper intelligent et con comme la lune.

Un maître à penser

La soucoupe de Raël trônera sur le toit du Musée. Ou alors on l’installera juste devant la porte d’entrée.

Le Musée s’appellera le Musée Christopher-Hitchens, en hommage à ce grand essayiste qui, après avoir prié à l’église marxiste-léniniste pendant de nombreuses années (personne n’est parfait), consacra son temps et ses énergies à combattre la religion et les impostures intellectuelles.

Il y a bien un Musée de la tondeuse à gazon, à Southport, en Angleterre.

Pourquoi pas un Musée de la crédulité ?