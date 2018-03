L’eau en bouteille sera bannie des campus de McGill l’an prochain

MONTRÉAL | L’Université McGill a décidé de bannir l’eau embouteillée de ses deux campus, soit celui du centre-ville de Montréal et celui de Sainte-Anne-de-Bellevue, à compter de l’an prochain.

«Dès le 1er mai 2019, l’eau embouteillée non gazeuse ne sera plus vendue dans les sites de restauration et les machines distributrices», a annoncé l’établissement universitaire au cours des derniers jours, soulignant notamment qu’elle n’est déjà plus vendue dans les aires de restauration des résidences depuis 2010.

McGill justifie sa décision en expliquant que «les bouteilles d’eau créent une quantité énorme de déchets, dont la plupart ne sont pas recyclés», que «chaque litre d’eau en bouteille nécessite trois litres d’eau pour le produire», que «la fabrication et le transport d’eau embouteillée émettent des gaz à effet de serre» et que «l’eau potable, propre et gratuite, est un droit humain fondamental [qui] ne devrait pas être acheté ou vendu comme une marchandise».

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, l’université montréalaise installera 25 nouvelles fontaines d’eau sur son campus du centre-ville et celui de Sainte-Anne-de-Bellevue (campus Macdonald) «près des machines distributrices et dans d’autres aires achalandées». De plus, «plusieurs fontaines existantes seront ajustées afin de rendre plus facile le remplissage de contenants réutilisables».

À cet effet, McGill a annoncé que la librairie de l’université commencera à vendre, au cours des prochains mois, plusieurs modèles de bouteilles réutilisables à des prix abordables pour encourager les «McGillois» à faire la transition.