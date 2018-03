Les adultes américains deviennent de plus en plus gros

Malgré les campagnes de sensibilisation, les Américains ont continué à grossir au cours de la dernière décennie, au point où pratiquement deux adultes sur cinq sont désormais considérés comme étant obèses.

Selon une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association, 33,7 % des adultes américains souffraient d'obésité en 2007-2008. Cette proportion a grimpé jusqu'à atteindre 39,6 % en 2015-2016.

L'obésité morbide a aussi gagné du terrain aux États-Unis alors que 7,7 % des adultes en souffraient en 2015-2016, contre 5,7 % une décennie auparavant.

Un adulte est considéré en situation d'obésité lorsque son indice de masse corporelle (IMC), calculé à partir du poids en kilos divisé par la taille en mètre au carré, est de 30. Un IMC qualifié de normal se situe dans une plage allant de 18,5 à 24.9.

De l'espoir chez les jeunes

Malgré ces données inquiétantes, les auteurs de l'étude ont noté que les États-Unis pourraient être sur la bonne voie puisque l'obésité progresse beaucoup moins rapidement chez les jeunes que chez leurs aînés.

En effet, 18,5 % des mineurs souffraient d'obésité en 2015-2016, en hausse de seulement 1,7 %. La prévalence de l'obésité a aussi fluctué chez les enfants de 2 à 5 ans, passant de 10,1 % en 2007-2008 à 8,4 % en 2011-2012, avant de remonter à 13,9 % en 2015-2016.

En décortiquant les données par sexe et par tranches d'âge, les chercheurs ont aussi remarqué que l'obésité a davantage progressé chez les femmes. Pour ce qui est des hommes, une augmentation a aussi été observée, mais elle n'était pas statistiquement significative. En termes d’âge, l’obésité a gagné plus de terrain chez les personnes de 40 ans et plus que dans la catégorie des 20 à 39 ans, où l'augmentation n’était pas statistiquement significative.

Les chercheurs ont analysé les données de 16 875 jeunes et 27 449 adultes dans le cadre de cette étude publiée vendredi.