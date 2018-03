Les bonheurs de Debussy et découvertes de la musique classique

Même si le disque compact bat de l’aile, les coffrets consacrés à un compositeur marquent toujours des points, comme celui de Claude Debussy dont le résultat s’avère plus que satisfaisant. Avec un livret qui dépasse les 180 pages et 33 disques à l’appui, votre printemps sera bercé par ses œuvres pour piano seul.

Avec la série Vox Populi, la série classique vous semblera un peu moins mystérieuse. Regroupant les figures de Mozart et Beethoven, le quatuor Vox Populi, composé des violonistes Antoine Bareil et Uliana Drugova, de l’altiste Bojana Milinov et du compositeur Patrick Mathieu, vous entraînera, musicalement, dans le sillage de ces génies.

Le mercredi 4 avril à la Maison symphonique, l’explorateur Bernard Voyer viendra prêter sa voix pour une cause essentielle. Pour donner des fonds et soutenir la recherche, le clarinettiste André Moisan, la tromboniste Hélène Lemay, l’organiste Jean-Willy Kunz et le guitariste Jimmy Lahaie vous convient au concert « Liés pour la vie ». Pour plus d’informations, voir le www.rubanrose.org.