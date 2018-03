LNH : des entraîneurs sur la corde raide

Le 14 février 2017, Michel Therrien devenait le cinquième entraîneur-chef à perdre son emploi dans la Ligue nationale de hockey (LNH) dans le cadre de la saison 2016-2017 après Gerard Gallant (Panthers de la Floride), Jack Capuano (Islanders de New York), Ken Hitchcock (Blues de St. Louis) et son successeur chez le Canadien de Montréal, Claude Julien (Bruins de Boston).

Cette saison, aucun instructeur-chef n’a été congédié à l’approche de la fin du calendrier régulier, mais le mois d’avril pourrait s’avérer triste pour certains.

Guy Boucher, Sénateurs d'Ottawa

Photo d'archives

Parmi les entraîneurs les plus susceptibles d’être congédiés, on compte le Québécois Guy Boucher. Lors d’une discussion avec les détenteurs d’abonnements de saison, le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, a refusé d’accorder un vote de confiance à son pilote.

En plus des rumeurs qui ont entouré l’éventuel départ d’Erik Karlsson, il s’agit là d’un contraste frappant avec le printemps précédent. L’an passé, le travail de Boucher était encensé et les prouesses du défenseur suédois ont mené les Sénateurs jusqu’en finale de l’Association de l’Est.

Glen Gulutzan, Flames de Calgary

Photo AFP

À Calgary, Glen Gulutzan pourrait bien écoper pour la saison décevante des Flames. Malgré l’ajout du gardien Mike Smith et l’acquisition de Travis Hamonic à la ligne bleue, la formation albertaine est en voie de rater les séries.

Gulutzan avait laissé aller sa frustration lors d’un entraînement en janvier, ce qui se révélait peut-être prémonitoire, à bien y penser.

Todd McLellan, Oilers d'Edmonton

AFP

Décidément, la terre pourrait trembler en Alberta, puisque que Todd McLellan est également sur la sellette à Edmonton. La plupart des experts voyaient les Oilers aspirer aux grands honneurs. Pourtant, Connor McDavid et sa bande seront écartés de la danse printanière et seront admissibles à la loterie du repêchage de la LNH.

«McLellan va payer la note, mais il travaille pour le pire directeur général de la LNH, Peter Chiarelli. [...] On n’a qu’à regarder Taylor Hall avec les Devils du New Jersey, Jordan Eberle avec les Islanders de New York...», a commenté Michel Bergeon, expert de la chaîne TVA Sports et ancien entraîneur-chef dans la LNH.

Les autres

Photo d'archives, AFP

Deux entraîneurs de longue date sont également menacés : à Chicago, les Blackhawks rateront les séries pour une première fois en 10 ans et Joel Quenneville pourrait en faire les frais.

Photo AFP

Les Rangers de New York, exclus pour la première fois depuis 2009-2010, pourraient remercier Alain Vigneault au début de leur processus de reconstruction. Bill Peters (Hurricanes de la Caroline) et Jeff Blashill (Red Wings de Detroit) sont aussi sur la corde raide.

En plus des cinq congédiements, cinq autres entraîneurs avaient écopé après la fin de la campagne 2016-2017.