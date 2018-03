Raphaël Gagné termine le Cape Epic pour l’honneur

Accompagné de son coéquipier chez OMX Pro Team, l’Allemand Martin Gluth, lors des cinq premières étapes, le Québécois Raphaël Gagné a terminé seul, dimanche, la course ABSA Cape Epic présentée en Afrique du Sud. C’était sa première participation à cette prestigieuse course de vélo de montagne.

Gagné a fini les deux dernières journées de compétition seul, puisque Gluth est tombé au combat. Avant le début de la sixième étape, OMX Pro Team a annoncé que celui-ci devait se retirer de la course, car il était trop malade pour y prendre part.

C’est donc pour l’honneur que Gagné a parcouru les 76 kilomètres de la sixième épreuve, samedi, et les 67 km de la suivante, dimanche.

«J’ai terminé la course pour l’honneur et le respect de l’événement, mais c’est sûr que ça ne donne pas de résultat. La plus courte journée de vélo a été d’une heure dans un contre-la-montre d’ouverture, sinon c’était entre trois et cinq heures de vélo chaque jour. Mon coéquipier a abandonné après six jours de course, car il a eu la gastro. Beaucoup de coureurs ont été malades», a expliqué Gagné.

«J’ai continué, mais je ne l’ai pas fait à un rythme pour défendre un résultat ou une position. J’ai roulé vite, mais pas à fond pour ne pas me vider parce qu’en fin de compte, ça ne servait plus à rien et que ce n’était plus ça l’objectif non plus.»

Au terme de la huitième journée de course qui comportait au total 658 km avec un dénivelé de 13 530 m, le Tchèque Jaroslav Kulhavy et l’Américain Howard Grotts, de l’équipe Investec Songo Specialized, ont été sacrés vainqueurs du Cape Epic 2018 avec un chrono total de 25 h 29 min 48,9 s.

L’équipe Canyon Topeak composée de l’Autrichien Alban Lakata et du Tchèque Kristian Hynek (+9:38,50) a fini deuxième. L’Allemand Manuel Fumic et le Brésilien Henrique Avancini (+13:12,90), de l’équipe Cannondale Factory Racing, ont complété le podium.