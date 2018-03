Recherches du petit Ariel: des bénévoles inépuisables

MONTRÉAL | Inépuisables, quelques dizaines de bénévoles ont poursuivi leurs efforts, notamment en ratissant le parc des Bateliers et les berges de la rivière des Prairies, dimanche, pour retrouver Ariel Jeffrey Kouakou, près de deux semaines après sa disparition.

À LIRE AUSSI: Disparition d'Ariel: des bénévoles poursuivent les recherches

Bien que les plongeurs ne soient plus actifs et que les policiers aient cessé le porte-à-porte visant à recueillir de l’information, les recherches se poursuivent et le poste de commandement du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est toujours en place dans le stationnement des Galeries Normandie.

«Ça fait mal. Ça touche. On aimerait comprendre ce qui s'est passé», a confié un bénévole rencontré par TVA Nouvelles.

«Il faut bouger [...]. Pour moi, c'est important d'être là pour soutenir la famille», a ajouté une autre bénévole, qui s'apprêtait à aller distribuer des affiches.

Comme ils l’ont annoncé la semaine dernière, les policiers continuent de croire à la thèse de l’accident.

«Il n’y a pas de confirmation que le jeune serait tombé dans la rivière des Prairies. C’est l’hypothèse la plus plausible ou la plus vérifiée par les enquêteurs, mais toutes les hypothèses sont encore sur la table alors plusieurs vérifications sont faites et on demande toujours l’aide du public», a expliqué le porte-parole du SPVM, Jean-Pierre Brabant.

Un hélicoptère de la Sûreté du Québec et des bateaux devraient être déployés cette semaine pour reprendre les recherches.