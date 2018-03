Une main serrée sur le pouvoir

Tout va par vagues, on le sait bien. Et présentement, ce sont les hommes forts qui surfent au-dessus. Des hommes qui ont de la poigne et qui ne se laissent pas attendrir par les droits de la personne, les conventions internationales ou les engagements pris par leurs prédécesseurs.

Il n’y a pas si longtemps, pourtant, au début des années 90, le pendule balançait de l’autre côté. Partout en Europe de l’Est, on célébrait l’éclatement pacifique (sauf pour l’ex-Yougoslavie) des régimes communistes totalitaires et l’éclosion d’un grand espoir démocratique. Je me souviens d’une série de reportages réalisés en Afrique de l’Ouest où les gens, gonflés par l’optimisme, me décrivaient les projets fous et emballants qu’ils avaient en tête.

C’était, je l’admets, avant les attentats du 11 septembre, l’invasion irréfléchie de l’Irak, la crise économique de 2008 et l’élection de Donald Trump. L’euphorie d’hier a fait place à l’obsession sécuritaire et aux concessions risquées. Prenez l’Égypte, par exemple.

L’AUTOMNE ARABE

Ils semblent loin, les sourires et les cris de joie que j’ai vus et entendus chez les milliers de manifestants de la place Tahrir, au Caire, en février 2011. Hosni Moubarak, le dictateur, est tombé cette année-là, mais ses méthodes lui ont survécu.

Au cours des trois prochains jours, les Égyptiens vont choisir leur président et personne ne doute de la réélection du maréchal Abdel Fattah al-Sissi. Les contraintes et les menaces ont écarté ses plus sérieux adversaires et un seul homme, Moussa Mostafa Moussa, se présente contre lui. Même là, son parti, el-Ghad, soutient les politiques de Sissi. On repassera pour l’alternance.

Regardez la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, un de nos allés au sein de l’OTAN. Le leader islamoconservateur a toujours eu un faible pour la méthode forte. Depuis le coup d’État raté de juillet 2016, il lâche son fou : 50 000 arrestations, 150 000 mises à pied ; les opposants sont menacés ; les critiques, étouffées.

Rien n’arrête le président turc non plus dans le nord de la Syrie où il a lancé, au cours des dernières semaines, une offensive militaire contre une milice kurde qui, depuis des années, pourtant, aide les États-Unis à combattre les extrémistes de l’État islamique. Pour Erdogan, les Kurdes sont des terroristes et ni les 167 000 personnes déplacées par l’opération d’Ankara ni les autres souffrances des populations civiles ne l’émeuvent.

UN CHOIX QUI S’ÉTIRE ET S’ÉTIRE

Mettez ensuite sur votre radar Vladimir Poutine à Moscou et Xi Jinping à Beijing. Le premier vient de se faire réélire pour un quatrième mandat, après s’être débarrassé du seul rival crédible qui aurait pu contester son emprise sur le Kremlin ; habituez-vous, il y sera jusqu’en 2024.

Son homologue chinois a fait encore mieux : les députés de l’Assemblée nationale populaire ont approuvé l’abolition de la limite de deux mandats présidentiels. « Xi Dada », comme on le surnomme, pourrait être en poste à vie. À 64 ans et en pleine santé, ça risque d’être long.

L’Égypte, la Turquie et la Chine, en passant, sont les champions de la répression des médias. Rien qu’un autocrate en devenir ne déteste plus qu’un journaliste qui vient fouiller dans ses manigances. La liste pourrait encore s’allonger : Rodrigo Duterte aux Philippines, l’inusable régime castriste à Cuba, Kim Jong-un en Corée du Nord et tant d’autres.

Il faut toutefois reconnaître que même le phare de la démocratie a perdu de sa luminosité. Les États-Unis de Donald Trump s’accommodent de ces leaders autoritaires et tant qu’on trouvera une raison pour fermer les yeux – menace islamiste, lutte au trafic de drogues, stabilité à tout prix –, les têtes fortes ne céderont pas leur place.

DES RÈGNES QUI N’EN FINISSENT PAS

Paul Biya

85 ans

CAMEROUN

Premier ministre, président

42 ans, 7 mois, 25 jours

Noursoultan Nazarbaïev

77 ans

KAZAKHSTAN

Président du Conseil des ministres, premier secrétaire du parti communiste, président du Conseil suprême, président

34 ans, 3 jours

Hun Sen

65 ans

CAMBODGE

Premier ministre

33 ans, 2 mois, 11 jours

Abdelaziz Bouteflika

81 ans

ALGÉRIE

Président

18 ans, 10 mois, 26 jours

Vladimir Poutine

65 ans

RUSSIE

Premier ministre, président

18 ans, 7 mois, 16 jours

DES DÉMOCRATIES MOINS PATIENTES

Angela Merkel

63 ans

ALLEMAGNE

Chancelière

12 ans, 4 mois, 3 jours

Justin Trudeau

46 ans

CANADA

Premier ministre

2 ans, 4 mois, 21 jours

Theresa May

61 ans

Royaume-Uni

Première ministre

1 an, 8 mois, 12 jours

Donald Trump

71 ans

ÉTATS-UNIS

Président

1 an, 2 mois, 5 jours

Emmanuel Macron

