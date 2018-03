Une nuit avec Roody RoodBoy au carnaval de Port-au-Prince

Il est quatre heures du matin dans le snack-bar d’une station-service de Port-au-Prince. Les néons me piquent les yeux. On vient de manger un sandwich et il faut attendre encore une autre heure ici.

Les trois jeunes employées du dépanneur se demandent bien ce qu’un blanc fait là à cette heure. Normalement, il est dans sa jeep de la Croix-Rouge, de Save the Children ou d’autres ONG pour «sauver Haïti» à coups de juteux per diem.

Mais après tout, c’est le carnaval.

Lorsque j’ai rencontré Conrad pour la première fois quatre jours plus tôt à Jacmel, j’ai eu des doutes quand il m’a dit qu’il m’amènerait dans un char du défilé du carnaval de Port-au-Prince. Ça sentait la frime à plein nez.

Et je suis encore sceptique une fois sur place, dans la zone où se trouvent les chars. Il n’y a pas de laissez-passer officiel, pas de billets. C’est qui tu connais. Et Conrad connait bien le gérant de Roody RoodBoy, le chanteur de l’heure en Haïti.

Une foule criarde s’agglutine à l’entrée du char, comme si tous voulaient monter sur l’arche avant le déluge. On joue du coude et le garde de sécurité débordé nous laisse finalement passer.

Wow. Une fois en haut, on a une excellente vue sur la ville. Rempli à craquer, le char se met à avancer lentement comme un éléphant. Après une trentaine de minutes, c’est l’arrêt. Faut attendre. Longtemps. Durant cinq heures en fait.

Sur ordre du commanditaire, toutes les places ceinturant le char sont occupées par des filles. C’est certain que ça plait à la foule en bas composé très majoritairement d’hommes. Les filles prennent les t-shirts fournis, les déchirent, les plient, les rapetissent. Faut quand même rester sexy non? Avec évidemment de nombreux selfies pour en témoigner.

Vers 22h, le char se met en marche et Roody RoodBoy commence à chanter. C’est l’un des chars musicaux qui vont mettre le feu aux poudres de la capitale. L’ancien président du pays Michel Martelly, alias Sweet Micky, s’époumone sur un autre d’ailleurs.

Roody sera même déclaré champion de l’édition 2018 du carnaval. Les foules, dans les rues, sur les balcons et les toits, s’exclament, dansent, fêtent sur notre passage. Il y a des centaines de milliers de festivaliers. Personne n’est déguisé, c’est place à la musique, qu’on soit riche ou pauvre, juste avant le carême.

Sur le char, les filles se déhanchent, mais ce n’est pas trop décadent. Pas de gens trop saouls. L’ambiance est électrique. Faut savoir quand même être stratégique, puisque cela durera encore 5-6 heures.

Une fille avec qui on avait jasé plus tôt pendant l’attente me dit quelque chose dans l’oreille. Évidemment, avec les haut-parleurs à deux pieds de moi et mes bouchons, je ne comprends rien. Elle monte sur la rampe surplombant l’escalier. Ses fesses devant ma face, je déduis qu’elle veut que je lui tienne les jambes pour qu’elle ne tombe pas. À ma grande surprise, elle se laisse choir à la renverse. Faut croire qu’elle avait assez confiance en moi. Puisqu’elle était grande et assez costaude, j’ai beaucoup de difficulté à la retenir pour qu’elle ne s’écrase pas au sol. C’est encore plus difficile quand elle commence à se tortiller en poussant ses jambes de la rampe qui la soutient. C’est moi et mon dos qui la retenons au complet! Je crois que cela a duré 3-4 minutes, avant que je la remette au sol pour ma propre santé. Je venais de vivre mon baptême de danse semi-lascive.

Je suis ensuite allé vers l’arrière du char. Étant plus haut qu’un deuxième étage à Montréal, le coup d’oeil est impressionnant. La grande avenue est noire de monde. Pas un blanc dans cette foule. On voit les autres chars qui se suivent à 100 mètres de distance. Les plateformes en bois surélevées construites sur les bords de l’avenue pour l’occasion regorgent de gens complètement endiablés par le passage de Roody RoodBoy. C’est comme si le Canadien venait de remporter la coupe Stanley toutes les 10 minutes. Il chante en boucle son «Ou Mechan» qui dénonce notamment la corruption dans son pays. Après une heure, on connait sa méringue par cœur, mais ça permet de mieux danser sur la musique.

Photo Courtoisie

Je sauvegarde l’honneur du Québec en ne fléchissant pas les jambes. Je garde le rythme. Je jase avec un sympathique policier en service. Il est saoul et il fume même un joint, mais bon, c’est le carnaval!

Vers 3h du matin, on quitte le char même si le trajet n’est pas terminé. Mais puisqu’on est là depuis 17h, on est exténués.

Toutefois, l’aventure n’est pas terminée. Une fois dans la rue, on se retrouve dans une marée humaine.

Très vite, je sens une main qui tente d’entrer dans ma poche droite. Je prends cette main et je la repousse en continuant à marcher sans me retourner. Cette manœuvre se répète à gauche. Je lui tiens alors la main pour cinq secondes, question de lui faire comprendre que je sais très bien ce qui se passe. Faut dire qu’en Haïti, les gars se tiennent parfois la main en guise d’amitié, donc ce n’est pas un genre d’offense. Je me retourne légèrement, mais le gars fait semblant de rien. Avec la foule qui presse le pas en arrière, pas question de m’arrêter et le confronter. De toute façon, je ne suis quand même pas tombé de la dernière pluie, je n’ai rien dans mes poches.

Vient ensuite un arrêt impromptu. Ça bloque en avant. Je vois un gars manger une puissante taloche sur le menton. Il n’y a qu’une personne en avant de moi. Ça va brasser. Sonné, le gars répliquera, j’en suis certain. Mais je constate alors que c’est un policier qui vient de l’ébranler. Le gars chiale un peu, mais la foule pousse et on continue. Après 20 minutes d’émotions, je suis enfin sortie de la foule.

Juste prendre une moto taxi de jour à Port-au-Prince vaut le voyage à lui seul. Ajoutez la musique, la chaleur des gens, l’animation des rues, la mer et l’excellente nourriture ailleurs en Haïti et c’est assurément une formule gagnante. Dans une planète envahie par les touristes, ne pas en côtoyer vaut certainement plus que les 650 $ payés pour mon vol direct vers ce pays si dépaysant.

Mais dans la noirceur de Port-au-Prince, je suis loin de ça. On est quatre sur la moto qui a quitté le snack-bar à 5h du matin. Tout est noir, puisqu’il n’y a aucun lampadaire, seulement le petit phare de cet engin chinois à 500 $. Pas de casque évidemment. À part, quelques coups de klaxon, c’est le silence. Les coqs n’ont pas encore commencé à nous casser les oreilles.

Je me rappelle alors de ce que m’avait dit le chauffeur de taxi haïtien qui me conduisait à l’aéroport de Montréal lorsque je lui avais dit que j’allais visiter son pays natal durant la période du carnaval.

«Les gens célèbrent et sont heureux, c’est pour ça que le gouvernement en profite pour faire passer des mesures impopulaires».

Je comprends maintenant pourquoi il avait raison.