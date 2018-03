C’est connu, plusieurs personnes sont accros à leurs séries télévisées. Afin de bien illustrer le phénomène, le jeune auteur et metteur en scène Jonathan Caron, qui en est à faire ses premières armes au théâtre, a choisi dans sa création de s’interroger sur le fanatisme et l’idée de vivre sa vie par procuration.

La pièce Philadelphia High School présentement à l’affiche à la Salle Fred-Barry intéressera certainement les adolescents en raison de son argumentaire. Cette création, qui fait dans la pure fiction, met en scène dix adolescents qui suivent depuis cinq saisons leur série favorite américaine, Philadelphia High School. « C’est une série américaine, qui est le grand succès de l’heure, qui rappelle la série Riverdale », précise l’auteur Jonathan Caron qui s’est inspiré des codes de cette dernière. « La série est campée dans une école secondaire aux États-Unis avec son équipe de football et ses cheerleaders. »

Les personnages de la pièce sont, quant à eux, des Québécois qui sont de véritables fanatiques de la populaire série américaine. « Ils sont réunis dans un sous-sol de banlieue pour visionner le dernier épisode », ajoute l’auteur qui signe pour la première fois une mise en scène professionnelle.

Ainsi, la pièce s’amorce alors que la célèbre émission tire sa révérence, malgré de fortes cotes d’écoute, après de multiples intrigues et rebondissements. Mais une mauvaise surprise attend les fans lors de l’épisode final.

Faire mourir un héros

C’est que les adolescents qui carburent aux héros seront déçus, voire même consternés, de constater que Dereck (Simon Landry-Désy), le personnage central de la série, meurt tragiquement lors du dernier épisode. De surcroît, c’est le meilleur ami du protagoniste qui met fin à ses jours. Incapables de faire le deuil de leur série favorite de cette façon, les fanatiques voudront tenter de s’imaginer une destinée différente pour leur idole.

« En colère, les dix amis vont décider de s’approprier la fameuse série et créer une fanafiction avec une autre finalité qui sera diffusée sur YouTube », confie Jonathan Caron qui mijote sa création depuis déjà trois ans.

À leur grande surprise, leur série amateur connaîtra un succès instantané.

La gloire

Mais les jeunes qui connaîtront la gloire et qui prendront soudainement conscience du pouvoir qu’ils ont sur autrui en redemanderont. « On verra que chacun a ses objectifs », révèle l’auteur. « Certains veulent la gloire, d’autres veulent en tirer profit. »

Avec sa pièce, l’auteur souhaite faire réfléchir au sujet des jeunes qui, dans leur recherche de modèles et de leur identité, souhaitent emprunter le parcours de quelqu’un d’autre au point de devenir une autre personne et vivre leur vie par procuration. « Je me questionne aussi à savoir jusqu’où peut-on aller dans l’adoration d’une chose et sur l’amour que le public peut porter à ses idoles », conclut-il.

Le texte de la pièce Philadelphia High School vient également de paraître dans un livre. L’auteur avait aussi coécrit la pièce Starshit, qui avait été présentée au printemps 2016 au Théâtre d’Aujourd’hui.

Philadelphia High School