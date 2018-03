7 leçons d’affaires de Warren Buffett

Quand on parle investissement et marché financier, on pense quasi illico à Warren Buffett. Le magnat de Wall Street, respecté et adulé à travers le monde, est aussi quelqu’un d’incroyablement humble.

Voici quelques leçons d’affaires de l’oracle d’Omaha.

1- COMPRENDRE VOTRE SECTEUR D’INVESTISSEMENT

Un investisseur averti en vaut deux. Il faut comprendre le secteur dans lequel on souhaite placer notre argent afin de maîtriser ses tenants et aboutissants.

Le grand Warren n’en dit pas moins, lorsqu’il déclare qu’il ne faut «jamais investir dans un projet qu’on ne comprend pas».

À l'époque du boom Internet, Warren Buffett a refusé de se lancer dans l'investissement web parce qu'il ne comprenait pas l'industrie technologique.

2- TOUT EST DANS LES CHIFFRES

Pour gagner beaucoup d’argent, il faut savoir prendre des risques. Mais pas n’importe lesquels. Des risques calculés répondant à des critères quantitatifs bien connus. C’est comme ça que Buffett établit ses investissements.

«La comptabilité est la langue des affaires», a-t-il dit.

3- INVESTIR LÀ OÙ LA GESTION EST BONNE

La gestion est un critère majeur quand on pense à miser sur une entreprise. Elle permet de maintenir une croissance, de sortir des crises et d’implanter les stratégies nécessaires pour faire gagner de la valeur à la compagnie.

4- CHOISIR SES ASSOCIÉS AVEC PRÉCAUTION

Dis-moi avec qui tu fais affaire, je te dirai qui tu es. C’est un peu ça la formule. Un partenaire d’affaires est une personne avec laquelle il faut s’entendre et faire confiance.

Warren Buffett a déclaré à ce sujet : «Mieux vaut s’associer à de meilleures personnes que soi. Choisissez des associés dont le comportement est meilleur que le vôtre, et vous irez dans la bonne direction».

5- PENSER AU LONG TERME

Buffett n’investit pas dans un projet afin d’en tirer profit à court terme. Pour qu’il reprenne une entreprise et qu’il croit à son développement, il faut que celle-ci se dote d’une stratégie solide avec une vision sur plusieurs années.

6- SE CONNAÎTRE SOI-MÊME

Non, ce n’est pas Socrate, mais Warren Buffett qui vous enjoint de vous connaître. Il faut savoir qui l’on est, s’accorder avec ses principes, et les suivre sans broncher. C'est cela qui fait la réputation et nourrit la confiance.

Comme il le dit si bien : «Il faut 20 ans pour construire une réputation et seulement cinq minutes pour la ruiner».

7. CHOISIR DES EMPLOYÉS INTÈGRES

L'intégrité est primordiale pour Warren Buffett. Elle est la meilleure assurance pour l'entreprise quant à son employé.

«On dit qu'il faut trois qualités à rechercher quand on emploie des gens: intégrité, intelligence, énergie. S'ils n'ont pas la première, les deux autres vous tueront».