7 bonnes raisons d'aller à San Francisco

SAN FRANCISCO, Californie | Six heures d’avion et des poussières. Capitale de la bonne bouffe (et du Golden Gate). San Francisco a tout pour plaire aux voyageurs de tous les genres. Attraits touristiques à la tonne, plage à perte de vue, architecture à couper le souffle... Un voyage dans cette ville n’est jamais suffisant. Vous aurez envie d’y retourner, c’est certain. Ça tombe bien, car les billets d’avion y sont généralement assez abordables. Voici sept choses à faire absolument.

1. Faire un tour de « ferry » pour voir le Golden Gate

Commencez votre séjour à San Francisco en vous procurant la CityPass. Avec celle-ci, vous pourrez vous déplacer sans problème à travers la ville et même faire un tour de « ferry » absolument spectaculaire. Vous aurez la chance de passer tout près du célèbre Golden Gate (qui est orange et non rouge) et de le voir sous un angle complètement différent. fr.citypass.com/san-francisco

2. Boire un cocktail au Cityscape de l’hôtel Hilton

San Francisco la nuit... Vous n’oublierez jamais la vue que vous aurez une fois les deux pieds au bar le Cityscape, situé au dernier étage de l’hôtel Hilton Union Square. En plus de vivre un moment magique, vous aurez droit à un menu de cocktails décadents. Allez-y pour le 5 à 7, vous ne le regretterez pas. www.cityscapesf.com

3 . Faire une dégustation de vin nature au Flatiron

San Francisco est de loin la ville la plus axée sur les aliments sains et dont la provenance est facile à retracer. S’initier au vin nature est donc un passage obligé si vous êtes à San Francisco. Au centre-ville, la boutique Flatiron offre une panoplie de produits locaux et savoureux, et des soirées de dégustations de vins sont organisées de façon récurrente avec des vignerons provenant des quatre coins de la planète. Pas besoin d’être un sommelier de profession pour apprécier un bon verre de blanc ! flatiron-wines.com/sf_store

4 . Découvrir les produits locaux au Ferry Plaza Farmers Market

Photo Agence QMI, Mélodie Lamoureux Si vous avez écouté la série documentaire Chef’s Table sur Netflix, vous risquez de vivre l’extase une fois arrivé au Ferry Plaza Farmers Market. Ici, les chefs des restaurants les plus réputés de San Francisco se donnent rendez-vous pour choisir avec précision tous les ingrédients qu’ils utiliseront dans leur recette le soir venu. On peut y acheter des bouquets de fleurs fraîches et quelques douceurs à déguster près de l’eau. La vue y est magnifique. www.ferrybuildingmarketplace.com/farmers-market

5 . Se balader dans Mission District

Photo Agence QMI, Mélodie Lamoureux Le quartier de Mission District est un peu l’équivalent du Mile-End à Montréal. Vous y trouverez une tonne de bons restaurants, de cafés tendance, de boutiques de vêtements de seconde main. Bref, c’est le paradis de la jeunesse « dans le vent ». Assurez-vous aussi de faire un détour pour observer le magnifique Woman’s Building qui est couvert d’œuvres d’art. womensbuilding.org

6. Se laisser transporter dans l’ambiance des années 20 au Speakeasy

Photo courtoisie, the Speakeasy SF Pour vivre la folie des années 20, offrez-vous une soirée de théâtre immersif au Speakeasy. Laissez-vous transporter à l’époque de la prohibition, le temps d’un soir, durant cette pièce de théâtre réinventée. En plus d’assister aux scènes, vous pourrez vous-même croiser les acteurs, discuter avec eux et vous retrouver au cœur des intrigues. Assoyez-vous au bar, commandez-vous un cocktail et voyagez dans le temps. www.thespeakeasysf.com

7 . Découvrir le meilleur de la bouffe durant le Avital Food Tour