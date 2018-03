7 choses qu’on a apprises en prenant une bière avec Matt Damon

Pour Matt Damon, prendre une bière est synonyme de sauver le monde. Rien de moins!

Ainsi, l’acteur de 47 ans est investi depuis longtemps dans une cause qui touche plus de 600 millions de personnes : l’accès a l’eau potable. En compagnie de l’ingénieur Gary White, Matt Damon arpente le monde avec diverses initiatives pour venir en aide à une partie de la population aux prises avec ce problème important.

Getty Images for Stella Artois

Propulsé par leur partenariat avec Stella Artois, Water.org souhaite offrir aux populations atteintes par la crise de l’eau des solutions pour avoir accès à cette ressource essentielle que l’on tient souvent pour acquise ici, en Occident.

«Je n’avais aucune idée de l’ampleur du problème causé par le manque d’accès à l’eau potable et du nombre d’enfants qui meurent inutilement chaque année. Si vous n’avez pas d’eau potable, chaque minute est consacrée à essayer de la récupérer, pour que vous puissiez survivre jusqu’au lendemain», confie Matt Damon.

Lors de la journée mondiale de l’eau, on a eu la chance d'échanger avec Matt et Gary dans le cadre de l’inauguration de l’installation artistique Water Ripples, par Stella Artois et les deux philanthropes en avaient long à dire sur cet enjeu.

Voici 7 choses qu’on a apprises lors de notre passage.

1. L’accès à l’eau portable est un enjeu qui touche particulièrement les filles.

Malheureusement, ce sont les femmes qui écopent quand vient le temps de parler d’accessibilité à l’eau. «La collecte de l’eau est laissée aux femmes et aux filles de la famille. Cela signifie qu’il y a des millions et des millions de filles qui ne vont pas à l’école parce qu’elles passent toute la journée à chercher de l’eau. Vous pouvez donc imaginer le genre de futur qui leur est réservé si elles n’ont jamais la chance d’aller à l’école», explique Damon.

2. C’est possible d’aider des gens dans le confort de son foyer : il suffit de s’ouvrir une Stella bien froide.

On peut parfois se sentir inapte bien loin de ces enjeux, mais il existe une façon d’aider concrètement une personne qui n’a pas accès à l’eau.

En achetant un calice en édition limitée, vous offrez 5 ans d’eau potable à une personne dans le besoin.

Getty Images for Stella Artois

3. Le microfinancement : la solution clé pour aider les populations en crise.

Water.org fait plus que creuser des puits : l'organisme offre des prêts abordables pour aider les familles à obtenir un accès à l’eau chez eux.

«Un grand nombre de personnes vivent dans la pauvreté et dépensent déjà beaucoup d’argent pour l’eau (environ 20 % de leur revenu) et ces personnes gagnent moins de 2 $ par jour. Ce que nous essayons de faire, puisqu’il n’y aura jamais assez d’organismes de bienfaisance pour donner de l’eau à 600 millions de personnes dans le monde, c’est de les aider à trouver leur propre solution. Parce que ces gens dépensent déjà cet argent, pourquoi ne pas créer de petits prêts remboursables? C’est plus économique pour eux puisqu’ils ne passent pas tout ce temps à chercher de l’eau et gagne plus d’argent en allant travailler», nous explique Gary White.

Getty Images for Stella Artois

4. Matt Damon est fou des Canadiens.

Il nous a dit qu’on était les gens les plus gentils du monde. Ce n’est pas rien !

«J’ai un grand espoir envers les Canadiens», lance Matt Damon en parlant de la possible résolution de la crise de l'eau.

5. Le futur est plus rose qu’on le pense.

Même si savoir qu’il y a des gens qui meurent inutilement chaque jour de la crise de l’eau a de quoi déprimer le plus pimpant d’entre nous, Matt Damon et Gary White nous rassurent : les chiffres changent pour le mieux

«Je suis très optimiste et les chiffres vont dans la bonne direction malgré ce que nous ressentons tous. Au cours de la dernière décennie, les choses se sont vraiment améliorées. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais la bonne nouvelle est qu'il existe des solutions et des solutions réalisables», souligne Matt.

6. Devinez ce que Matt Damon a servi à ses invités lors de son party du Super Bowl en février?

De la Stella, bien entendu.

«Vous devriez voir mon réfrigérateur. Même mes enfants en boivent», a lancé à la blague l’acteur de Ocean 8.

Getty Images for Stella Artois

7. On flushe trop en Occident.

La prochaine fois que vous pensez tirer la chasse d'eau de la toilette... gardez-vous donc une petite gêne. Si une superstar hollywoodienne ne flushe pas chaque fois qu’elle va au toilettes, on peut s’y mettre aussi !

Pour en savoir plus sur l'oeuvre de charité Water.org et comment les encourager, c'est par ici.