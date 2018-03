«Brendan nous inspire» -Paul Byron

Brendan Gallagher a toujours joué avec cœur. Même s’il ne restait que 20 petites secondes au cadran et qu’il avait déjà marqué deux buts, il s’est sacrifié en bloquant un tir de Martin Frk.

« Sur le banc, on riait lorsqu’on l’a vu bloquer un tir dans les dernières secondes du match. Ça démontre le type de joueur qu’il est. »

– Alex Galchenyuk

Photo Martin Chevalier

Paul Byron a louangé son coéquipier de trio après la rencontre.

« Il nous inspire. C’est un des joueurs qui travaille toujours le plus fort. Ce n’est pas la grandeur qui fait que tu gagnes des batailles. Si tu veux la rondelle, tu vas l’avoir. Il n’a pas de switch. Il est toujours à on. Il joue avec intensité dans tous les matchs. C’est pour cette raison qu’il a une lettre sur son chandail à tous les matchs. »

Auteur de 22 buts la saison dernière, Byron pourrait encore une fois terminer l’année avec 20 buts. Il a marqué son 19e but de la campagne contre les Red Wings.

« Les gens disaient que je ne décochais pas assez de tirs, mais j’attends aussi d’obtenir de bonnes chances. Dernièrement, je joue avec de bons joueurs en Drouin et Gallagher et je profite de mes occasions. J’aimerais finir l’année avec encore 20 buts, mais je préfèrerais me battre pour une place en séries en ce moment. Je sais que Gallagher dirait la même chose. »

– Paul Byron

Gallagher, le 7e depuis 2000

Brendan Gallagher a atteint le plateau des 30 buts pour la première fois de sa carrière. Il devient le septième joueur du Canadien à y parvenir depuis l’an 2000. Max Pacioretty (cinq fois), Michael Ryder (deux fois), Erik Cole, Alex Kovalev, Richard Zednik et Alex Galchenyuk sont les autres. Rappelons que Vincent Damphousse est le dernier porte-couleurs du Tricolore à avoir fait scintiller la lumière rouge à 40 reprises au cours d’une saison. C’était en 1993-1994.

Xavier Ouellet ronge son frein

Photo Martin Chevalier

Xavier Ouellet n’a disputé deux des 12 derniers matchs des Red Wings. Depuis le début de la saison, le défenseur de 24 ans a été laissé de côté à 33 occasions. Une situation qui, bien évidemment, ne lui plaît pas du tout. « Je veux une opportunité, je veux plus de responsabilités au sein d’une équipe, a-t-il déclaré en matinée. Il n’y a pas eu beaucoup de communication. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais dans mon cas, je devais travailler sur mon jeu. Il n’y a pas eu beaucoup de blessés chez nos défenseurs. Je n’ai pas eu la chance de rentrer souvent au sein de la formation. Peu importe les raisons, j’ai fait ce que je devais faire pour jouer. »

Nyquist au ralenti

Photo AFP

Gustav Nyquist connaît une saison de 20 buts pour la troisième fois de sa carrière, mais pour la première fois depuis la campagne 2014-2015. Au terme de cet hiver, il avait signé un contrat de quatre ans d’une valeur annuelle moyenne de 4,75 M$. Une entente que les Red Wings ont dû regretter par moments.

Mauvais contrats à la tonne

Parlant de mauvais contrats, que dire de ceux de Frans Nielsen (33 ans, 5,25 M$, valide jusqu’en 2021-2022), de Justin Abdelkader (31 ans, 4,25 M$, valide jusqu’en 2022-2023), de Darren Helm (31 ans, 3,85 M$, valide jusqu’en 2020-2021), de Jonathan Ericsson (34 ans, 4,25 M$, valide jusqu’en 2019-2020), de Trevor Daley (34 ans, 3,17 M$, valide jusqu’en 2019-2020) et de Jimmy Howard (34 ans, 5,29 M$, valide une autre saison). Des joueurs qui, en passant, possèdent tous une clause de non-échange. Non, l’avenir n’est pas rose à Detroit.

Bonne soirée pour McCarron

Pour espérer impressionner l’état-major du Canadien, Michael McCarron doit faire sentir sa présence lorsqu’il s’approche de la rampe. Lundi soir, il a connu l’un de ses bons matchs depuis son rappel. Plus impliqué dans le jeu (moins en retard), il a distribué six mises en échec. Il a également été un peu plus convaincant lors de ses bagarres pour l’obtention de la rondelle. De plus, il a décoché trois tirs au but.

Attaque massive efficace

Ce n’était que la huitième fois de la campagne que l’attaque massive du Canadien produisait deux buts au cours d’un match. En contrepartie, elle a été blanchie à 40 occasions. Toutefois, lors de deux de ces 40 rencontres, le Tricolore n’a obtenu aucune supériorité numérique.