Carlos Leitao commande ses chaussures en ligne pour le budget

Pour une deuxième année consécutive, à la veille du dépôt de son budget, le ministre des Finances, Carlos Leitao, s’est offert une nouvelle paire de souliers Aldo, cette fois-ci livrée par le propriétaire de l’entreprise et homme d’affaires montréalais, Aldo Bensadoun.

Comme le veut la tradition, le ministre des Finances a reçu lundi les représentants des médias à son bureau afin d’enfiler sa nouvelle paire de souliers devant les caméras.

M. Leitao s’est alors prêté au jeu d’une petite mise en scène au cours de laquelle il a d’abord dévoilé, sur l’écran de son ordinateur, quelle paire il avait décidé d’acheter, par Internet.

«J’ai aussi une petite surprise pour vous, parce que même si j’ai commandé les chaussures il n’y a pas très longtemps, elles me sont livrées et si vous me permettez, [...] je vais aller accueillir qui va me livrer les chaussures», a dit M. Leitao, en assurant au passage qu’il avait bel et bien payé les deux taxes, même en ligne.

«Absolument, parce que c’est une entreprise québécoise. J’ai commandé les chaussures et elles me sont livrées par le propriétaire de l’entreprise lui-même, une entreprise familiale québécoise», a-t-il souligné, en accueillant M. Bensadoun.

Pour ceux que ça intéresse, vérification faite, le ministre des Finances a indiqué que ses nouveaux souliers lui allaient «comme un gant».

Un budget axé sur la qualité de vie

M. Leitao en a ainsi profité pour envoyer un message aux Netflix et autres géants du web de ce monde dont le budget 2018-2019 sera empreint.

«Le commerce électronique est là pour rester [...], a reconnu le ministre. C’est déjà un canal de distribution qui est très efficace, qui est très répandu, et [...] au Québec, nous avons tout à fait l’intention de mettre en place une équité fiscale pour tous les détaillants de biens ou de services, (en s’assurant qu’ils) perçoivent la taxe de vente.»

Autour de 110 G$

Interrogé par les journalistes, le ministre des Finances a une fois de plus tenté de se détacher de l’étiquette d’austérité que plusieurs ont accolée à son gouvernement en début de mandat.

«Encore une fois, il n’y a pas eu de compression a-t-il répété. Nous avons ralenti le rythme de croissance des dépenses parce qu’il fallait le faire. [...] Il fallait le faire pour qu’on soit capable de vivre à l’intérieur de nos moyens».

«Ce qu’on fait depuis déjà deux ans, a-t-il ajouté, c’est de nous assurer que tout ça est bien financé, et que tout ça augmente au même rythme que la croissance des revenus.»

Aurons-nous droit à une hausse des sommes consacrées à l’éducation? «Dans tous les budgets, il y a toujours augmentation, s’est limité à dire M. Leitao. On n’a jamais réduit les budgets... Nous sommes rendus maintenant à un budget de... Je pense qu’on est à 110 milliards de dollars.»