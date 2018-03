«C’était extraordinaire, un moment magique» - Yama

Yama Laurent a vécu l’enfer du tremblement de terre à Haïti en 2010. Vivant aujourd’hui au Québec, la jeune femme fait trembler le cœur des juges de La Voix et du public avec sa voix grave et puissante.

Dimanche soir, elle a offert en duel avec Kelly Bado une relecture du grand succès des Beatles Let It Be qui a fait monter les larmes aux yeux de tous.

«C’était extraordinaire, j’étais vraiment contente. C’était un moment magique», a dit Yama Laurent en entrevue avec Denis Lévesque au lendemain de sa mémorable prestation.

Yama explique qu’elle n’a pas tout de suite senti à quel point la performance qu’elle et Kelly ont livrée avait ému tout le monde.

«Je ne le sentais pas vraiment à cause du stress, c’est quand je l’ai revu à la télé», sourit-elle.

Devant le talent des deux jeunes chanteuses, Garou a dû choisir celle avec qui il allait poursuivre la route de La Voix. Yama et Kelly attendaient fébrilement la décision de leur coach.

«C’était que du bonheur que je ressentais à ce moment-là», souligne Yama qui a été préférée par Garou. Les trois autres coachs ont voulu voler Kelly qui a choisi Lara Fabian.

Yama et Kelly sont de grandes complices. Leur amitié s’est créée spontanément.

«Je vois Kelly comme une sœur et avec qui j’ai eu la chance de partager ça», souligne Yama.