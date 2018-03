Coca-Cola Canada vendue

Éternel deuxième au Québec derrière Pepsi, Coca-Cola change de stratégie en confiant ses activités canadiennes au propriétaire des Maple Leafs de Toronto et à un ancien joueur de basketball américain.

Plus tôt ce mois-ci, le géant américain a signé une lettre d’intention avec le milliardaire ontarien Larry Tanenbaum et l’ex-joueur de la NBA Junior Bridgeman visant la vente de ses usines d’embouteillage et de son réseau de distribution au Canada.

Selon des sources de l’industrie citées par le Globe and Mail, la valeur de la transaction atteindrait 800 M$.

OCCASION UNIQUE

« La possibilité de s’associer à l’une des grandes marques du monde est véritablement une occasion unique dans une vie », a déclaré au Journal par courriel le fils de l’entrepreneur septuagénaire, Ken Tanenbaum, qui travaille avec lui au sein de sa firme d’investissement, Kilmer.

Au cours des trois dernières années, Coca-Cola s’est départie de ses activités d’embouteillage et de distribution aux États-Unis. L’entreprise d’Atlanta a empoché plus de 4 milliards $ US en vendant des territoires américains à des franchisés. Ceux-ci doivent verser ensuite une partie de leurs profits à Coca-Cola.

Le géant applique désormais le même modèle d’affaires au Canada.

Interrogé sur ce que Kilmer entendait faire pour accroître les parts de marché de Coke au Québec, Ken Tanenbaum est resté vague.

« Notre mission sera d’offrir une gamme complète de boissons rafraîchissantes aux Québécois et de continuer à procurer un service exceptionnel aux nombreux restaurants et entreprises qui servent les produits Coca-Cola », a-t-il affirmé.

Photo courtoisie, Coca-Cola

CONCESSIONS

Coca-Cola emploie 5800 personnes au Canada, dont 684 au Québec, principalement à son usine de l’arrondissement Lachine. Les quelque 525 syndiqués québécois de l’entreprise ne s’inquiètent pas outre mesure de l’arrivée d’un nouveau propriétaire, a indiqué Stéphane Lacroix, porte-parole de Teamsters Canada.

« Le fait qu’un des acheteurs est canadien rassure les employés », a-t-il dit.

Pour l’instant, c’est plutôt le renouvellement de leur convention collective qui préoccupe les syndiqués. « L’employeur demande des concessions », notamment en ce qui a trait au régime de retraite et aux assurances, a précisé M. Lacroix.

« Peu importe ce qui se passe avec notre concurrent, on va continuer à bien servir nos clients », a quant à lui réagi Marc Coulombe, président d’Alex Coulombe, distributeur de Pepsi pour le centre et l’est du Québec. Selon lui, Pepsi détient plus de 60 % du marché québécois.

La transaction entre Coca-Cola, Kilmer et Junior Bridgeman doit être conclue d’ici la fin juin.