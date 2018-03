Crise des opioïdes: le fédéral veut faciliter l’accès à la méthadone

Face au fléau de la crise des opioïdes au pays, le ministère fédéral de la Santé compte faciliter l’accès à la méthadone et à l’héroïne pharmaceutique aux toxicomanes.

Dorénavant, les médecins pourront prescrire et administrer la méthadone sans demander de dérogation à la loi. Ils étaient jusqu’à maintenant obligés de réclamer une exemption fédérale, qui comportait entre autres l’exigence de suivre une formation sur le traitement.

«Nous faisons cela parce que le besoin d’avoir une exemption décourageait beaucoup de médecins de famille à offrir le traitement», a expliqué la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, en conférence de presse lundi.

Quant à l’héroïne de grade pharmaceutique, ou diacétylmorphine, elle pourra maintenant être administrée aux patients en dehors des hôpitaux, notamment dans des cliniques de traitement.

Ces changements apportés au Règlement sur les stupéfiants seront effectifs à la mi-mai.

Selon les témoignages recueillis par Santé Canada auprès d’intervenants dans le milieu, le moindre obstacle à l’utilisation d’un traitement peut faire hésiter les patients.

Parmi d’autres mesures annoncées lundi, le fédéral investira 18 millions $ dans des projets d’étude portant entre autres sur le contrôle des substances dans les sites de consommation supervisée et sur l’utilisation des opioïdes dans le traitement de la douleur.

Santé Canada a également détaillé comment il dépenserait les 231 millions $ consacrés à la crise des opioïdes dans le budget 2018.

Une enveloppe de 150 millions $ de fonds d’urgence sera allouée aux provinces et aux territoires.

Les services frontaliers recevront quant à eux 31,6 millions $ afin de mieux identifier et intercepter le fentanyl et d'autres substances dangereuses. Le reste de l’argent servira notamment à financer une campagne de sensibilisation, à développer de nouvelles approches en matière de traitement et à améliorer l’accès aux données.

La crise des opioïdes a fait 4000 morts au Canada en 2017 seulement, selon les chiffres du ministère de la Santé.