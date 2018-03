Dernier budget avant l’élection

Pas de nouvelle baisse d’impôt, mais plus de temps pour les familles : le ministre des Finances, Carlos Leitao, déposera demain son cinquième et dernier budget avant les élections. En plus de s’attaquer au remboursement de la dette en puisant 2 G$ par année dans le Fonds des générations, le gouvernement Couillard ira d’une ultime tentative visant à faire oublier la rigueur budgétaire, en s’appuyant sur les marges de manœuvre retrouvées et une économie qui se porte bien. Voici ce qu’on en sait.

1 G$ pour gâter les familles

Carlos Leitao ayant distribué les cadeaux avant Noël en diminuant le taux d’imposition d’un pour cent, il n’y aura pas de nouvelle baisse d’impôt. Comme annoncé en novembre, les particuliers auront droit, pour 2017 et 2018, à une baisse d’impôt maximale de 278 M$.

En revanche, Carlos Leitao devrait inscrire à son budget des dépenses totalisant 1 G$ pour les familles. Il reste à voir comment elles se déclineront, mis à part des congés et des mesures pour les proches aidants annoncés la semaine dernière avec les réformes de la Loi sur les normes du travail et du Régime québécois d’assurance parentale.

Une « attention particulière » pour les PME

Les petites et moyennes entreprises (PME), qui craignent de faire les frais de ces deux réformes sans rien avoir en retour, auront droit à une « attention particulière », a expliqué une source bien informée.

Les entreprises, qui avaient été déçues par la mise à jour économique de l’automne dernier, en plus d’avoir à se préparer à la hausse du salaire minimum à 12 $, le 1er mai prochain, devraient bénéficier à court terme de différentes mesures fiscales.

Le gouvernement Couillard devrait aussi faire un pas de plus dans la lutte contre la pénurie de main d’œuvre, notamment en favorisant une meilleure intégration des travailleurs issus de l’immigration et en encourageant les personnes âgées à travailler plus longtemps.

Trois axes

Le budget 2018-2019 permettra aussi d’investir dans l’amélioration des services en santé, en éducation et en transport.

Le budget de la santé devrait être rehaussé de 4,5 %, soit près de 1,7 G$, pour atteindre 38 G$. Une petite partie du pactole devrait permettre aux infirmières de souffler enfin un peu.

En éducation, on devrait maintenir le rythme des investissements annoncés dans le budget précédent et mettre l’accent sur le numérique.

En transport, on peut s’attendre à ce qu’il soit question des engagements déjà annoncés dans le réseau de transport en commun à Québec et à Lévis, du 3e lien entre les deux rives et du prolongement de la ligne bleue à Montréal.

Réduction de la dette

Comme l’ont annoncé Philippe Couillard et Carlos Leitao deux semaines avant le dépôt du budget – parce que la Loi sur l’équilibre budgétaire le permet –, Québec confirmera un imposant plan de remboursement de la dette. Une somme colossale de 10 G$ sur cinq ans, puisée à même le Fonds des générations, y sera consacrée, ce qui devrait permettre d’économiser à terme un milliard en intérêt, mais seulement 64 M$ en 2018-2019. Pour une quatrième fois consécutive, le budget sera équilibré. Tous les surplus seront dépensés.