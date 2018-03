Des acquisitions de taille après la limite

L’excellent espoir des Panthers de la Floride Henrik Borgstrom pourrait faire de même dans les prochaines semaines, une fois que sa saison avec les Pioneers de l’Université de Denver sera terminée, tout comme son coéquipier et propriété des Ducks d’Anaheim Troy Terry.

Le hockey universitaire américain est différent du hockey de la Ligue canadienne de hockey (LCH) ou même de celui d’Europe, et c’est pour cette raison que cette période de l’année est si fertile en signatures de contrats.

Un joueur de la LCH ou évoluant en Europe, une fois repêché, peut à n’importe quel moment de son développement signer un contrat d’entrée dans la LNH. La première année de ce contrat s’écoulera seulement une fois que le joueur aura joué dix matchs ou plus dans le grand circuit.

Selon les règlements de la NCAA, il est interdit à un joueur de signer un contrat professionnel ou même de participer à un camp d’entraînement pro (ou même d’une équipe de la LCH) pour plus de 48 h s’il désire garder son admissibilité. Une fois le contrat d’un joueur universitaire américain signé, comme c’est le cas de Mittelstadt et de Gaudette notamment, le joueur perd son admissibilité à la NCAA et s’engage à passer chez les professionnels, écoulant ainsi une première année à l’entente, peu importe le nombre de matchs joués.