Des embûches dans le Maine aussi

Hydro-Québec fait face à de nouvelles résistances dans son ambition d’exporter de grandes quantités d’électricité en Nouvelle-Angleterre. Cette fois-ci, elles ne viennent pas du New Hampshire, mais du Maine.

Trois producteurs d’électricité de cet État s’opposent au projet d’Hydro et de son partenaire, Central Maine Power (CMP), de construire une ligne de transport de 950 M$ US pour relier le Québec à la région de Boston.

« Il est amplement clair que l’intégration de ressources énergétiques de grande envergure, hors marché [c’est-à-dire subventionnées], dans le marché de la Nouvelle-Angleterre pourrait avoir des conséquences profondes et non intentionnelles », peut-on lire dans un document déposé par les entreprises américaines auprès d’un organisme réglementaire du Maine.

Les trois producteurs – Calpine, Dynegy et Bucksport – exploitent des centrales alimentées au gaz dans le Maine. Ils soutiennent qu’il est loin d’être certain que des importations d’Hydro-Québec auraient pour effet de réduire les tarifs d’électricité des résidants et des entreprises du Maine, comme l’affirme CMP. Hydro cherchera à vendre son électricité au prix du marché, estiment-ils.