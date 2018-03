Développer le réflexe du 3-1-1

La semaine dernière, ma voisine à Hochelaga s’est plainte d’une scène de crime encore souillée sur la rue Sainte-Catherine Est. Sur le coup, je me suis dit que j’allais m’improviser nettoyeur, puis j’ai compris que ce serait compliqué de faire partir du sang coagulé sur le trottoir.

En rétrospective, ni ma voisine, ni moi n’avons pas eu la réaction la plus susceptible de régler le problème, c’est à dire composer 3-1-1 pour joindre le service aux citoyens de la Ville. Au lieu de déplorer la situation en ligne en interpellant le SPVM (comme elle) ou de songer à jouer de la vadrouille (comme moi), il aurait mieux valu juste appeler la Ville.

«Allô, 3-1-1 ? Oui, un homme s’est fait poignarder hier soir. Il n’est pas mort heureusement, mais il a perdu beaucoup de sang. Il y en a partout sur le trottoir, des traces sur les escaliers de son immeuble et des giclures sur la vitre. Une vraie scène de série B. Plein d’enfants passent par là, alors il faudrait nettoyer ça vite, merci.»

Défaut de communication

La direction des relations avec les citoyens m’a envoyé ses explications hier. Je résume : en raison du gel, le produit absorbant utilisé pendant la nuit n’a pas fonctionné. Un défaut de communication entre les équipes de nuit et de jour a ensuite entraîné un délai. En milieu d’après-midi, il faisait plus chaud, alors le produit absorbant fonctionnait mieux, et le sang a pu être enlevé.

Quand même, ma voisine avait raison de se scandaliser. Ça aurait dû être nettoyé avant que les enfants circulent vers l’école ou la garderie. «Aurait-on laissé ça à Outremont ou Westmount ?» se demandait-elle. La réponse me semble évidente : non.

Ça va vous arriver

«Près de chez moi des poissons pourris se décomposaient par terre, et, après avoir avisé le 3-1-1, c’était réglé le lendemain» me raconte un responsable de l’arrondissement (qui préfère que je ne le nomme pas) et je le crois.

Cet été, quelque part sur la voie publique, vous découvrirez des immondices : seringues, défécations, vomissures, carcasses, etc. Songez alors au 3-1-1 pour signaler la situation... parce que si la Ville ne le sait pas, elle ne peut rien faire. Bref, si plus de Montréalais développaient le réflexe du 3-1-1, ça donnerait plus de yeux et d’oreilles à la Ville.