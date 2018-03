Du soleil pour commencer la semaine

MONTRÉAL – La semaine débutera sous le soleil, avec des températures douces et à la hausse. Toutefois, l’arrivée d’un nouveau système dépressionnaire amènera de la pluie sur l’ensemble de la province, entre mercredi et vendredi.

Les températures vont dépasser les normales saisonnières, lundi et mardi, et pourraient même atteindre les 10 °C dans certains secteurs du sud du Québec.

Au cours de la journée de mardi, la situation devrait progressivement se dégrader. Au sud du Québec, le ciel commencera à se couvrir en après-midi et la pluie fera son apparition en soirée, pour l’Outaouais et Montréal. Pour l’Estrie et la Beauce, ce sera au cours de la nuit de mardi à mercredi.

Les vents souffleront jusqu’à 60km/h dans le nord-ouest et 50 km/h pour le sud.

L’arrivée d’un système pourrait apporter plus de 20 cm de pluie dans certains secteurs, entre mercredi et vendredi.

Jeudi, les averses de pluies pourraient se changer en neige pour le nord-ouest. Dans le sud, le soleil pourrait refaire surface dans la matinée.

Les niveaux de certains cours d’eau devront être surveillés, puisque la combinaison de la fonte de la neige et de la pluie pourrait faire augmenter les niveaux d’eau, en particulier au centre du Québec.