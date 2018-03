Elle gagne 1000$ par semaine à vie le jour de son 18e anniversaire

Le sourire d'une fille qui s'achète un 1er billet de loterie le jour de ses 18 ans et gagne 1000$ par semaine à vie, ça ressemble à ça! 😁Bravo Charlie! Et on te souhaite de réaliser ton rêve : une carrière à @NatGeo #nosgagnants #gagnantavie pic.twitter.com/X17IaspsSz